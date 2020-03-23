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Донбасс. Встреча ТКГ в Минске по созданию консультативного совета не состоится

Донбасс. Встреча ТКГ в Минске по созданию консультативного совета не состоится - Фото
Андрей Ермак (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
23.03.2020, 17:53

Встреча трехсторонней контактной группы в Минске по созданию консультативного совета не состоится из-за коронавируса

Трехсторонняя контактная группа по Украине 25 марта проведет переговоры в формате видеоконференции из-за угрозы коронавируса. Ранее на этой встрече планировалось подписать соглашение о создании общественного консультативного совета с участием "представителей оккупированных районов" Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает Радио Свобода.

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"Встреча трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп пройдет в формате видеоконференции", - отметил Глаз.

По его словам, такое решение принято в связи с пандемией коронавируса, о чем белорусскую сторону уведомила ОБСЕ.

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Медведева Наталия
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