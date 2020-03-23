Донбасс. Встреча ТКГ в Минске по созданию консультативного совета не состоится

Андрей Ермак (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Трехсторонняя контактная группа по Украине 25 марта проведет переговоры в формате видеоконференции из-за угрозы коронавируса. Ранее на этой встрече планировалось подписать соглашение о создании общественного консультативного совета с участием "представителей оккупированных районов" Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает Радио Свобода.

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"Встреча трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп пройдет в формате видеоконференции", - отметил Глаз.

По его словам, такое решение принято в связи с пандемией коронавируса, о чем белорусскую сторону уведомила ОБСЕ.

11 марта на встрече ТКГ в Минске договорились 25 марта подписать решение о создании так называемого консультативного совета

13 марта народные депутаты фракции Слуга народа выступили с обращением, в котором выразили несогласие с позицией Андрея Ермака и созданием консультативного совета по Донбассу.

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