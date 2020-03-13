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Геращенко: Минские соглашения 11 марта - сдача дипломатических позиций Украины

Геращенко: Минские соглашения 11 марта - сдача дипломатических позиций Украины - Фото
Ирина Геращенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
13.03.2020, 15:02

Экс-переговорщица от Украины в Минске (2014-2019) Ирина Геращенко говорит, что новые протоколы ТКГ - легитимизация пропаганды РФ о "гражданской войне"

Подписанный 11 марта в Минске документ о создании "консультативного совета" с боевиками, когда России отводится место "советника", а не оккупанта, - сдача дипломатических позиций Украины. Так считает Ирина Геращенко, экс-переговорщик в гуманитарной подгруппе Минска при пятом президенте Петре Порошенко, о чем пишет в Facebook.

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По ее мнению, шаг к прямым переговорам со ставленниками РФ, который называют "советом", - легитимизация пропаганды Кремля о "гражданской войне". РФ - не сторонний наблюдатель, а страна, напавшая на Украину, напомнила она.

Глава фракции Евросолидарности в Раде акцентирует внимание на том, что важные решения Минска принимались в координации с партнерами по нормандскому формату: с консультациями с ФРГ, Францией и США (через спецпредставителя Госдепа Курта Волкера), и лишь затем что-либо подписывалось.

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Геращенко подчеркивает, что за четыре года работы минской группы там подписывалось лишь несколько документов: один - о разведении техники (не войск), и несколько - с заявлениями об осуждении нарушений "тишины" и перемириях. Причем разведение техники не было реализовано именно из-за обстрелов со стороны боевиков, отметила она.

Нардеп резюмировала, что мирные инициативы власти происходят на фоне ухудшения ситуации с безопасностью на фронте: 15 погибших военных только в марте, десятки тяжелораненых.

Евгений Пилипенко
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