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Сивохо уверен: Украину не берут в НАТО из-за "внутреннего конфликта" на Донбассе

Сивохо уверен: Украину не берут в НАТО из-за "внутреннего конфликта" на Донбассе - Фото
Сергей Сивохо (скриншот из трансляции канала Наш)
12.03.2020, 10:16

Автор инициативы "платформа примирения" между свободной Украиной и ОРДЛО назвал войну в Донбассе по лекалу пропаганды России - "внутренним конфликтом"

Внештатный советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Сивохо назвал гибридную войну России на Донбассе "внутренним конфликтом" и заявил, что якобы потому Украину не принимают в НАТО. Об этом он сказал, отвечая на вопрос сотрудника канала Наш насчет курса Украины в Альянс.

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Сближение с Альянсом Сивохо оценил так: "Видно невооруженным взглядом - ничего не происходит в этом направлении".

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"Да, есть стремление, да, оно, может быть, закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в страны НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, есть боевые действия. Что делать", – сказал он.

Идея, что "в НАТО не берут страны с конфликтами" - фейк Кремля (как и рассказы о "гражданской войне на Донбассе"). Таких ограничений в НАТО не существует. Кандидаты в члены НАТО должны соответствовать этим основным требованиям:

- поддерживать демократию, в том числе толерантность к национальным меньшинствам;
- продвигаться к рыночной экономике;
- армия страны должна быть под жестким гражданским контролем;
- страна должна быть хорошим соседом для других стран, уважать суверенитет за пределами своих границ;
- страна должна быть приверженной мирному разрешению конфликтов;
- работать в направлении совместимости с силами НАТО;
- страна должна иметь возможность и желать вносить военный вклад в операции НАТО.

Раздел на сайте НАТО об отношениях Украины с Альянсом, а также раздел о кандидатах в члены.

  • 21 октября 2019-го экс-продюсер Квартала-95 Сивохо стал советником секретаря СНБО Данилова.
  • На должности Сивохо отвечает за гуманитарную политику, "работу с людьми и смыслами".
  • Инициативу власти "Нацплатформа примирения и единства" с ОРДЛО хотели запустить 19 февраля, но из-за обострения на фронте перенесли презентацию.

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Евгений Пилипенко
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