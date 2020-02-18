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Сивохо перенес презентацию "платформы примирения" с ОРДЛО

Сивохо перенес презентацию "платформы примирения" с ОРДЛО - Фото
Сергей Сивохо (Фото: пресс-центр штаба ООС/Facebook)
18.02.2020, 18:24

Презентация "Национальной платформы примирения и единства" перенесена из-за "циничной провокации" на Донбассе

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо перенес презентацию "Национальной платформы примирения и единства" из-за сегодняшнего боестолкновения на Донбассе, в ходе которого погиб один украинский военный, и еще несколько получили ранения. Об этом Сивохо сообщил в своем Facebook.

"Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого", - написал он.

По словам Сивохо, в СНБО сомневались, стоит ли переносить презентацию.

"Это было нелегко – мы сомневались и взвешивали "за и против", но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства. Еще раз: не отменить, а перенести", - написал советник секретаря СНБО.

При этом Сивохо не назвал новую дату презентации, предложив следить за анонсами.

  • В ноябре 2019 Сивохо анонсировал создание "Национальной платформы примирения и единства". Он заявил, что СНБО привлекает международных специалистов-практиков по решению военных конфликтов, анализируя опыт Ирландии, Боснии и других стран.
  • Сегодня, 18 февраля 2020 г должна была состояться презентация документа.

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