Секретарь СНБО раскрыл возможное амплуа своего внештатного советника Сивохо

Власть использует технологии для отслеживания реакции общества на свои идеи, а также для того, чтобы общество их принимало. Так секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов ответил на замечание журналиста LIGA.net о том, что роль его внештатного советника Сергея Сивохо "выглядит так: он вбрасывает какие-то месседжи в общество и смотрит на реакцию". Полное интервью с Даниловым читайте по ссылке.

"Есть разные технологии, и мы их используем, чтобы понимать, как реагирует общество. Воспринимает оно эти месседжи или нет, что сделать, чтобы воспринимало. И если кто-то должен выполнять эти функции - он должен их выполнять", - пояснил он.

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Оценивать работу Сивохо Данилов не стал: говорит, как гражданин Украины и коренной дончанин тот "имеет право на собственное мнение", а он "пользуется услугами всех умных людей".

Секретарь СНБО отказался отвечать на вопрос, сам ли он выбирал Сивохо себе в советники.

21 октября 2019-го э кс-продюсер Квартала-95 Сивохо стал советником секретаря СНБО Данилова .

На должности Сивохо отвечает за гуманитарную политику, "работу с людьми и смыслами".

Инициативу власти "Нацплатформа примирения и единства" с ОРДЛО хотели запустить 19 февраля, но из-за обострения на фронте перенесли презентацию.

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