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Сивохо назвал пять шагов для "ментального" возвращения Донбасса

Сивохо назвал пять шагов для "ментального" возвращения Донбасса - Фото
Сергей Сивохо (Фото: скриншот видео)
15.11.2019, 13:23

Советник секретаря СНБО предлагает перестать использовать слово "сепары" и выдать документы родившимся в Крыму и ОРДЛО детям

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергей Сивохо назвал пять шагов, которые призваны помочь "ментально вернуть" людей на временно оккупированных территориях. Об этом он написал в Facebook.

Сивохо предлагает:

- "вернуть старикам пенсии";

- найти возможность компенсировать ущерб за разрушенное и утраченное из-за "конфликта на Донбассе" жилье;

- дать украинские документы 140 000 детей, которые родились на оккупированных территориях;

- упростить порядок пересечения КПВВ и создать на них "нормальные человеческие условия";

- изменить информационную политику: "избавиться от штампов "свои-чужие, сепары-укры".

  • 21 октября стало известно о назначении экс-продюсера Квартала-95 советником секретаря СНБО Алексея Данилова. Как рассказал сам Сивохо, на новой должности он будет отвечать за гуманитарную политику, а также за "работу с людьми и смыслами".
  • 11 ноября Сивохо называл улучшение условий пересечения КПВВ первым шагом в вопросе реинтеграции Донбасса.

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Донбасс реинтеграция Сергей Сивохо
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