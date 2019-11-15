Сивохо назвал пять шагов для "ментального" возвращения Донбасса

Сергей Сивохо (Фото: скриншот видео)

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергей Сивохо назвал пять шагов, которые призваны помочь "ментально вернуть" людей на временно оккупированных территориях. Об этом он написал в Facebook.

Сивохо предлагает:

- "вернуть старикам пенсии";

- найти возможность компенсировать ущерб за разрушенное и утраченное из-за "конфликта на Донбассе" жилье;

- дать украинские документы 140 000 детей, которые родились на оккупированных территориях;

- упростить порядок пересечения КПВВ и создать на них "нормальные человеческие условия";

- изменить информационную политику: "избавиться от штампов "свои-чужие, сепары-укры".

21 октября стало известно о назначении экс-продюсера Квартала-95 советником секретаря СНБО Алексея Данилова . Как рассказал сам Сивохо, на новой должности он будет отвечать за гуманитарную политику, а также за "работу с людьми и смыслами".

стало известно Алексея Данилова рассказал 11 ноября Сивохо называл первым шагом в вопросе реинтеграции Донбасса. улучшение условий пересечения КПВВ

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