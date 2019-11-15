Сивохо назвал пять шагов для "ментального" возвращения Донбасса

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергей Сивохо назвал пять шагов, которые призваны помочь "ментально вернуть" людей на временно оккупированных территориях. Об этом он написал в Facebook.
Сивохо предлагает:
- "вернуть старикам пенсии";
- найти возможность компенсировать ущерб за разрушенное и утраченное из-за "конфликта на Донбассе" жилье;
- дать украинские документы 140 000 детей, которые родились на оккупированных территориях;
- упростить порядок пересечения КПВВ и создать на них "нормальные человеческие условия";
- изменить информационную политику: "избавиться от штампов "свои-чужие, сепары-укры".
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