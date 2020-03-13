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45 депутатов СН взбунтовались. Ермак с ними встретился: итог переговоров

45 депутатов СН взбунтовались. Ермак с ними встретился: итог переговоров - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба ОП)
13.03.2020, 21:20

Глава Офиса президента встретился с депутатами Слуги народа, которые высказали свое несогласие с новыми минскими договоренностями

В Киеве прошла встреча депутатов из фракции Слуга народа с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Обсуждали последние минские договоренности о создании "консультативного совета". Об этом сообщила замглавы фракции СН Евгения Кравчук.

Ранее сегодня часть депутатов СН призвали президента Владимира Зеленского обязать переговорщиков со стороны Украины вернуться в рамки законодательства и не допустить создания "консультативного совета" в предложенной форме.

"Депутаты выразили опасения общества и это нормально для демократической страны. Руководитель Офиса президента эти опасения выслушал и заверил в том, что красные линии пройдены не будут. Стороной переговоров была и остается Российская Федерация. С главарями боевиков переговоры никто не ведет и вести не собирается", - написала Кравчук.

Депутат также изложила по итогам встречи с Ермаком свою интерпретацию того, что было подписано в Минске.

По ее словам, в "консультативный совет" должны войти не "руководители марионеточных республик", а "те жители региона, которые покинули его и переехали на подконтрольную правительству территорию".

"Поэтому такой консультативный совет может состоять наполовину из жителей, проживающих на оккупированных территориях, и тех, кто оттуда уехал - это будут люди, которых уважают в регионе, которые понимают специфику и потребности региона и является авторитетом по обе стороны линии разграничения", - написала Кравчук.

Она уверяет, что "ни о каком признании "ЛНР" и "ДНР" в любом виде не шла, не идет и об этом даже речи не может быть".

"В международно-правовом плане ничего по сути не меняется. Остается минский процесс, который длится годами. Украина не ведет переговоров с ОРДЛО, как и не вела раньше. Но мы получаем преимущество за счет включения в процесс тех украинцев Донбасса, которые выбрали путь остаться с Украиной - даже ценой переезда из родных городов и сел", - отметила депутат СН.

  • Ранее Издание ZN.ua опубликовало подписанный в среду в Минске документ, предполагающий создание «консультативного совета» с участием «представителей от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», которые, как и украинская сторона, будут иметь право решающего голоса.
  • В России заговорили о прямом диалоге боевиков с Киевом.
  • Сегодня Ермак дал брифинг, на котором попытался объяснить это решение.

Ребрина Вадим
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Слуга народа Донбасс минск андрей ермак консультативный совет
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