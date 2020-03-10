Еще один военный умер в результате утренней атаки - штаб

Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Сегодня, 10 марта, вблизи населенного пункта Пески боевики гибридной армии России обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В результате попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий погиб на месте, вскоре еще один военный умер от ран, семь – получили ранения различной степени тяжести, один – боевую травму.

Кроме этого, в результате вражеского обстрела наших позиций еще один военнослужащий объединенных сил получил боевое травмирование.

Всего в течение суток гибридная армия России провела 9 обстрелов позиций объединенных сил – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сообщение об обстреле боевиками военного автомобиля ГАЗ-66 и потерях появилось сегодня в первой половине дня.