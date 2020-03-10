Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Оккупанты подбили ГАЗ-66 управляемой ракетой, есть потери - штаб ООС

Оккупанты подбили ГАЗ-66 управляемой ракетой, есть потери - штаб ООС - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента
10.03.2020, 13:21

По данным СМИ, бои произошли под Песками и Авдеевкой; ракетой из ПТРК подбит ГАЗ-66 украинских войск

Сегодня, 10 марта, Вооруженные Силы Украины понесли потери из-за обстрела оккупантами военного грузовика из противотанкового ракетного комплекса. Об этом пишет пресс-служба операции объединенных сил, не уточняя, какой характер потерь - безвозвратные или санитарные.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщается, что подразделение российской гибридной армии атаковало позиции украинских войск на донецком направлении: вели огонь с применением минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Смотрите видео: Дело MH17. Террорист Гиркин объяснил, почему не участвует в суде

Как написал двумя часами ранее журналист Юрий Бутусов, бои произошли в Песках и под Авдеевкой, причем в одном из случаев оккупанты якобы применили артиллерию 122 мм, а грузовик ГАЗ-66 был подбит в 09:44.

"Наши начали отвечать через час. Раненые в одном из разведбатов", - уточнил он.

Как пишет штаб, для подавления огня противника ООС "использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ".

  • Между Песками и Авдеевкой по прямой, через территорию Донецкого аэропорта и поселка Опытное, - не более 10 км.
  • Война на Донбассе продолжается шестой год.
Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
Донбасс потери
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 