Оккупанты подбили ГАЗ-66 управляемой ракетой, есть потери - штаб ООС

Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Сегодня, 10 марта, Вооруженные Силы Украины понесли потери из-за обстрела оккупантами военного грузовика из противотанкового ракетного комплекса. Об этом пишет пресс-служба операции объединенных сил, не уточняя, какой характер потерь - безвозвратные или санитарные.

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Сообщается, что подразделение российской гибридной армии атаковало позиции украинских войск на донецком направлении: вели огонь с применением минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Как написал двумя часами ранее журналист Юрий Бутусов, бои произошли в Песках и под Авдеевкой, причем в одном из случаев оккупанты якобы применили артиллерию 122 мм, а грузовик ГАЗ-66 был подбит в 09:44.

"Наши начали отвечать через час. Раненые в одном из разведбатов", - уточнил он.

Как пишет штаб, для подавления огня противника ООС "использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ".

Между Песками и Авдеевкой по прямой, через территорию Донецкого аэропорта и поселка Опытное, - не более 10 км.

Война на Донбассе продолжается шестой год.