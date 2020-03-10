Дело MH17. Террорист Гиркин объяснил, почему не участвует в суде – видео

Террорист Игорь Гиркин (Стрелков) (скриншот видео Игорь Стрелков, YouTube)

Обвиняемый в причастности к сбитию в небе над Донбассом малайзийского Boeing 777 MH17 террорист Игорь Гиркин (Стрелков) не признает компетенции суда Нидерландов в деле, а потому и не участвует в суде. Запись разговора с боевиком опубликовал в Twitter журналист BBC News Стив Розенберг.

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"Ну и что, что меня обвиняют? Меня обвиняют много в чем и не только голландский суд. Я человек военный и не собираюсь признавать за гражданским судом иностранной страны компетенцию в осуждении человека, который участвовал не в их "гражданской войне" (агрессии гибридной армии РФ на Донбассе, - ред.), только на основании того, что погибли ее граждане", - сказал он.

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My telephone conversation with MH17 suspect Igor Girkin:

"Who shot down the plane?"

"It wasn't the rebels."

"So was it Russian soldiers?"

"Goodbye." He hangs up. pic.twitter.com/qFaaPFgYs1 — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) March 10, 2020

Гиркин вновь сказал, что боевики якобы не сбивали самолет. А после вопроса о том, что самолет могли сбить российские военные, бросил трубку.

Самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

19 июня 2019 года Объединенная следственная группа (JIT) обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко Объявлены подозрения, но их . РФ назвала все не будут экстрадировать . РФ назвала все "голословными обвинениями". На суде присутствуют адвокаты Пулатова. Гиркин и Дубинский отрицают обвинения, Харченко не комментировал.

Вчера в Нидерландах начался суд по делу MH17. При этом расследование продолжается

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