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Дело MH17. Террорист Гиркин объяснил, почему не участвует в суде – видео

Дело MH17. Террорист Гиркин объяснил, почему не участвует в суде – видео - Фото
Террорист Игорь Гиркин (Стрелков) (скриншот видео Игорь Стрелков, YouTube)
10.03.2020, 12:43

Боевик Гиркин не признает ни компетенции суда Нидерландов, ни причастности к сбитию Boeing MH17. На вопрос о причастности военных РФ не ответил

Обвиняемый в причастности к сбитию в небе над Донбассом малайзийского Boeing 777 MH17 террорист Игорь Гиркин (Стрелков) не признает компетенции суда Нидерландов в деле, а потому и не участвует в суде. Запись разговора с боевиком опубликовал в Twitter журналист BBC News Стив Розенберг.

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"Ну и что, что меня обвиняют? Меня обвиняют много в чем и не только голландский суд. Я человек военный и не собираюсь признавать за гражданским судом иностранной страны компетенцию в осуждении человека, который участвовал не в их "гражданской войне" (агрессии гибридной армии РФ на Донбассе, - ред.), только на основании того, что погибли ее граждане", - сказал он.

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Гиркин вновь сказал, что боевики якобы не сбивали самолет. А после вопроса о том, что самолет могли сбить российские военные, бросил трубку.

  • Самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).
  • 19 июня 2019 года Объединенная следственная группа (JIT) обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид ХарченкоОбъявлены подозрения, но их не будут экстрадировать. РФ назвала все "голословными обвинениями". На суде присутствуют адвокаты Пулатова. Гиркин и Дубинский отрицают обвинения, Харченко не комментировал.
  • Вчера в Нидерландах начался суд по делу MH17. При этом расследование продолжается.

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Марк Сировой
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