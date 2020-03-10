Дело MH17. Террорист Гиркин объяснил, почему не участвует в суде – видео

Обвиняемый в причастности к сбитию в небе над Донбассом малайзийского Boeing 777 MH17 террорист Игорь Гиркин (Стрелков) не признает компетенции суда Нидерландов в деле, а потому и не участвует в суде. Запись разговора с боевиком опубликовал в Twitter журналист BBC News Стив Розенберг.
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"Ну и что, что меня обвиняют? Меня обвиняют много в чем и не только голландский суд. Я человек военный и не собираюсь признавать за гражданским судом иностранной страны компетенцию в осуждении человека, который участвовал не в их "гражданской войне" (агрессии гибридной армии РФ на Донбассе, - ред.), только на основании того, что погибли ее граждане", - сказал он.
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My telephone conversation with MH17 suspect Igor Girkin:— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) March 10, 2020
"Who shot down the plane?"
"It wasn't the rebels."
"So was it Russian soldiers?"
"Goodbye." He hangs up. pic.twitter.com/qFaaPFgYs1
Гиркин вновь сказал, что боевики якобы не сбивали самолет. А после вопроса о том, что самолет могли сбить российские военные, бросил трубку.
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