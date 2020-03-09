Дело MH17. В Нидерландах начался суд: как будет проходить процесс

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Сегодня, 9 марта, в Нидерландах начинается суд по делу малайзийского авиалайнера рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года на Донбассе.

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Первый этап судебного процесса согласно объявленному расписанию должен продолжаться до 27 марта с перерывом на неделю.

Начальные заседания будут посвящены преимущественно процедурным вопросам, а сам процесс, как предсказывает, вероятно растянется на месяцы, а возможно и на более длительный период.

Для слушания этого дела назначены трое судей, передает Укринформ. Председатель судья Хендрик Стейнгаюс. Двое судей - Дагмар Костер и Хелен Керстенс-Фокенс. К процессу также привлекли двух резервных судей. Это Даан Гласс и Эдит Поппе-Гилесен.

Резервные судьи нужны для того, чтобы заменить кого-то из основной тройки судей, например, в случае болезни, чтобы рассмотрение дела проводилось без перерывов. Ранее все назначенные судьи в основном вели уголовные дела.

Самолет рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

Россия отрицает свою причастность к катастрофе и обвиняет следствие в предвзятости.

По состоянию на сегодня известно, что лишь один обвиняемый будет представлен на суде в Нидерландах, количество свидетелей в процессе неизвестно, часть из них будут выступать анонимно.

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