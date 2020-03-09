Дело MH17. В Нидерландах начался суд: как будет проходить процесс

Сегодня, 9 марта, в Нидерландах начинается суд по делу малайзийского авиалайнера рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года на Донбассе.
Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное
Первый этап судебного процесса согласно объявленному расписанию должен продолжаться до 27 марта с перерывом на неделю.
Начальные заседания будут посвящены преимущественно процедурным вопросам, а сам процесс, как предсказывает, вероятно растянется на месяцы, а возможно и на более длительный период.
Для слушания этого дела назначены трое судей, передает Укринформ. Председатель судья Хендрик Стейнгаюс. Двое судей - Дагмар Костер и Хелен Керстенс-Фокенс. К процессу также привлекли двух резервных судей. Это Даан Гласс и Эдит Поппе-Гилесен.
Резервные судьи нужны для того, чтобы заменить кого-то из основной тройки судей, например, в случае болезни, чтобы рассмотрение дела проводилось без перерывов. Ранее все назначенные судьи в основном вели уголовные дела.
Читайте также: Дело MH17. Обнародованы результаты первого заседания новой следственной группы