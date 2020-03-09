Дело MH17. Обнародованы результаты первого заседания новой следственной группы

8 марта в Амстердаме состоялось первое заседание в новом составе совместной следственной группы по расследованию катастрофы самолета рейса MH17. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
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Отмечается, что после подписания документов о продлении работы совместной следственной группы (Joint Investigation Team - JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 и ее обновления, JIT провела первое заседание в новом составе. Все стороны подтвердили свою полную готовность к сотрудничеству.
Сообщается, что заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, который теперь возглавляет международную следственную группу от Украины, заверил, что это дело является одним из ключевых приоритетов в деятельности органов прокуратуры.
Представители JIT договорились о дальнейших шагах в своей работе, а также обсудили начало судебного процесса, который стартует 9 марта в комплексе юстиции Схипхол. В суде как слушатели примут участие и украинские прокуроры.
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