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Дело MH17. Обнародованы результаты первого заседания новой следственной группы

Дело MH17. Обнародованы результаты первого заседания новой следственной группы - Фото
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09.03.2020, 08:15

Следственная группа по делу MH17 провела первое заседание в обновленном составе

8 марта в Амстердаме состоялось первое заседание в новом составе совместной следственной группы по расследованию катастрофы самолета рейса MH17. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Отмечается, что после подписания документов о продлении работы совместной следственной группы (Joint Investigation Team - JIT) по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 и ее обновления, JIT провела первое заседание в новом составе. Все стороны подтвердили свою полную готовность к сотрудничеству.

Сообщается, что заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, который теперь возглавляет международную следственную группу от Украины, заверил, что это дело является одним из ключевых приоритетов в деятельности органов прокуратуры.

Представители JIT договорились о дальнейших шагах в своей работе, а также обсудили начало судебного процесса, который стартует 9 марта в комплексе юстиции Схипхол. В суде как слушатели примут участие и украинские прокуроры.

  • Самолет рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).
  • Россия отрицает свою причастность к катастрофе и обвиняет следствие в предвзятости.
  • По состоянию на сегодня известно, что лишь один обвиняемый будет представлен на суде в Нидерландах, количество свидетелей в процессе неизвестно, часть из них будут выступать анонимно. 

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Медведева Наталия
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