На суде по МН17 пока будет представлен один обвиняемый - судья

MH17 (фото - EPA)

По состоянию на сегодня известно, что лишь один обвиняемый будет представлен на суде в Нидерландах по авиакатастрофе рейса МН17, количество свидетелей в процессе неизвестно, часть из них будут выступать анонимно. Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказала ответственная за работу со СМИ судья Йоланде Вэйннобэл.

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На вопрос, будут ли представлены на суде другие обвиняемые, кроме россиянина Олега Пулатова, судья ответила: «Нет, никаких новостей нет. Мы должны подождать до утра понедельника, появятся ли новые обвиняемые или другие адвокаты. Состоянием на сегодня есть только два адвоката, которые заявили о том, что будут представлять одного обвиняемого».

Вэйннобэл сказала, что число свидетелей в деле сейчас неизвестно. О них пойдет речь уже на рассмотрении дела по существу. При этом она сообщила, что есть определенное число анонимных свидетелей. Будут ли они выступать анонимно, определит ответственный за расследование судья, который должен будет установить, есть ли для этого основания.

«Этот судья предпримет конкретные шаги, которые будут применены к этому свидетелю, например, может быть принято решение, что ни прокуратура, ни защита не смогут присутствовать во время опроса такого свидетеля. Судье тоже не будет известно, кем он является», - сказала Йоланде Вэйннобэл.

был сбит с 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса : погибли 298 человек на борту.

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19 июня 2019-го JIT обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко Объявлены подозрения, но их не будут экстрадировать.

Адвокат Пулатова сообщила что ее клиента в суде будет представлять "международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского".