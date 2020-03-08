Дело MH17. Родственники жертв провели акцию у посольства РФ в Гааге: фото

Родственники погибших в сбитом на Донбассе Боинге рейса MH17 за день до начала судебного процесса по этому делу устроили акцию перед посольством России в Нидерландах. Об этом сообщает Радио Свобода.
Перед зданием российского диппредставительства установили 298 белых стульев – по числу погибших в авиакатастрофе. Как сообщает издание, цель молчаливой акции протеста – призвать российские власти признать ответственность за случившееся.
Ранее Объединенная следственная группа (JIT) обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к этой трагедии летом 2014 года. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.