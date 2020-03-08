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Дело MH17. Родственники жертв провели акцию у посольства РФ в Гааге: фото

Дело MH17. Родственники жертв провели акцию у посольства РФ в Гааге: фото - Фото
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08.03.2020, 20:06

Родственники погибших в сбитом боевиками на Донбассе граждан призвали Россию признать ответственность за случившееся

Родственники погибших в сбитом на Донбассе Боинге рейса MH17 за день до начала судебного процесса по этому делу устроили акцию перед посольством России в Нидерландах. Об этом сообщает Радио Свобода.

Перед зданием российского диппредставительства установили 298 белых стульев – по числу погибших в авиакатастрофе. Как сообщает издание, цель молчаливой акции протеста – призвать российские власти признать ответственность за случившееся. 

Ранее Объединенная следственная группа (JIT) обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к этой трагедии летом 2014 года. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

  • Самолет рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).
  • Россия отрицает свою причастность к катастрофе и обвиняет следствие в предвзятости.
  • По состоянию на сегодня известно, что лишь один обвиняемый будет представлен на суде в Нидерландах, количество свидетелей в процессе неизвестно, часть из них будут выступать анонимно. 

Ребрина Вадим
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Донбасс гаага MH17
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