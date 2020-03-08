Дело MH17. Родственники жертв провели акцию у посольства РФ в Гааге: фото

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Родственники погибших в сбитом на Донбассе Боинге рейса MH17 за день до начала судебного процесса по этому делу устроили акцию перед посольством России в Нидерландах. Об этом сообщает Радио Свобода.

Перед зданием российского диппредставительства установили 298 белых стульев – по числу погибших в авиакатастрофе. Как сообщает издание, цель молчаливой акции протеста – призвать российские власти признать ответственность за случившееся.

Ранее Объединенная следственная группа (JIT) обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к этой трагедии летом 2014 года. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Самолет рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

Россия отрицает свою причастность к катастрофе и обвиняет следствие в предвзятости.

По состоянию на сегодня известно, что лишь один обвиняемый будет представлен на суде в Нидерландах, количество свидетелей в процессе неизвестно, часть из них будут выступать анонимно.