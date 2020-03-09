MH17. Из РФ отправили на Донбасс два "Бука": один сбил Boeing – прокуратура

MH17 (фото - EPA)

В 2014 году из России в Украину отправили две зенитно-ракетные установки "Бук", одной из которых сбили малайзийский Boeing 777 MH17. Об этом сегодня на первом судебном слушании по делу заявила сторона обвинения, передает BBC News Украина.

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В 2018 году международная группа расследователей Bellingcat заявляла, что транспортировкой "Бука", который сбил самолет, занимался офицер Главного разведывательного управления РФ Олег Баранников.

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Сегодня прокуроры заявили, что Баранников действительно вез зенитно-ракетный комплекс в Украину, однако тот сломался по пути, так и не доехав до временно оккупированных территорий. По словам прокуроров, лайнер сбил другой "Бук", который также доставили на Донбасс из России. Кремль причастность к трагедии отрицает.

Самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

19 июня 2019 года Объединенная следственная группа (JIT) обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко Объявлены подозрения, но их . РФ назвала все не будут экстрадировать . РФ назвала все "голословными обвинениями". На суде присутствуют адвокаты Пулатова. Гиркин и Дубинский отрицают обвинения, Харченко не комментировал.

Сегодня в Нидерландах начался суд по делу MH17. При этом расследование продолжается

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