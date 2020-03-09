MH17. Из РФ отправили на Донбасс два "Бука": один сбил Boeing – прокуратура

В 2014 году из России в Украину отправили две зенитно-ракетные установки "Бук", одной из которых сбили малайзийский Boeing 777 MH17. Об этом сегодня на первом судебном слушании по делу заявила сторона обвинения, передает BBC News Украина.
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В 2018 году международная группа расследователей Bellingcat заявляла, что транспортировкой "Бука", который сбил самолет, занимался офицер Главного разведывательного управления РФ Олег Баранников.
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Сегодня прокуроры заявили, что Баранников действительно вез зенитно-ракетный комплекс в Украину, однако тот сломался по пути, так и не доехав до временно оккупированных территорий. По словам прокуроров, лайнер сбил другой "Бук", который также доставили на Донбасс из России. Кремль причастность к трагедии отрицает.
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