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MH17. Из РФ отправили на Донбасс два "Бука": один сбил Boeing – прокуратура

MH17. Из РФ отправили на Донбасс два "Бука": один сбил Boeing – прокуратура - Фото
MH17 (фото - EPA)
09.03.2020, 20:17

Прокуроры по делу MH17: в 2014 году из России везли на Донбасс два Бука. Один сломался по пути, второй - сбил Boeing

В 2014 году из России в Украину отправили две зенитно-ракетные установки "Бук", одной из которых сбили малайзийский Boeing 777 MH17. Об этом сегодня на первом судебном слушании по делу заявила сторона обвинения, передает BBC News Украина.

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В 2018 году международная группа расследователей Bellingcat заявляла, что транспортировкой "Бука", который сбил самолет, занимался офицер Главного разведывательного управления РФ Олег Баранников.

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Сегодня прокуроры заявили, что Баранников действительно вез зенитно-ракетный комплекс в Украину, однако тот сломался по пути, так и не доехав до временно оккупированных территорий. По словам прокуроров, лайнер сбил другой "Бук", который также доставили на Донбасс из России. Кремль причастность к трагедии отрицает.

  • Самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).
  • 19 июня 2019 года Объединенная следственная группа (JIT) обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид ХарченкоОбъявлены подозрения, но их не будут экстрадировать. РФ назвала все "голословными обвинениями". На суде присутствуют адвокаты Пулатова. Гиркин и Дубинский отрицают обвинения, Харченко не комментировал.
  • Сегодня в Нидерландах начался суд по делу MH17. При этом расследование продолжается.

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Марк Сировой
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