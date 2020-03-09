Дело MH17. Суд начался, но следствие продолжается – замгенпрокурора

Суд по делу катастрофы пассажирского самолета рейса МН17, сбитого в 2014 году над оккупированной территорией Донбасса, начался, но при этом расследование продолжается. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который возглавляет международную следственную группу от Украины, поехавшую в Гаагу, передает Укринформ.
"То, что в отношении четырех лиц, а именно трех граждан РФ и одного гражданина Украины, были направлены материалы в суд, еще не означает, что на этом процесс останавливается. Следствие продолжается как с нидерландской стороны, так и с украинской", - отметил Мамедов.
Он добавил, что трудно прогнозировать, сколько может длиться судебный процесс.
Предварительный график слушаний предусматривает проведение заседаний: с 9 до 13 марта, с 23 до 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября 2020 года и с 1 февраля до 26 марта 2021 года. Допрос свидетелей во время заседаний может происходить с помощью видеосвязи.
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