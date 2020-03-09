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Дело MH17. Суд начался, но следствие продолжается – замгенпрокурора

Дело MH17. Суд начался, но следствие продолжается – замгенпрокурора - Фото
Суд по делу MH17 в Гааге (Фото: EPA)
09.03.2020, 15:46

Суд по делу катастрофы пассажирского самолета рейса МН17 начался, но при этом расследование продолжается

Суд по делу катастрофы пассажирского самолета рейса МН17, сбитого в 2014 году над оккупированной территорией Донбасса, начался, но при этом расследование продолжается. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который возглавляет международную следственную группу от Украины, поехавшую в Гаагу, передает Укринформ.

"То, что в отношении четырех лиц, а именно трех граждан РФ и одного гражданина Украины, были направлены материалы в суд, еще не означает, что на этом процесс останавливается. Следствие продолжается как с нидерландской стороны, так и с украинской", - отметил Мамедов.

Он добавил, что трудно прогнозировать, сколько может длиться судебный процесс.

Предварительный график слушаний предусматривает проведение заседаний: с 9 до 13 марта, с 23 до 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября 2020 года и с 1 февраля до 26 марта 2021 года. Допрос свидетелей во время заседаний может происходить с помощью видеосвязи.

  • Самолет рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).
  • Россия отрицает свою причастность к катастрофе и обвиняет следствие в предвзятости.
  • По состоянию на сегодня известно, что лишь один обвиняемый будет представлен на суде в Нидерландах, количество свидетелей в процессе неизвестно, часть из них будут выступать анонимно. 

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Медведева Наталия
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