Дело MH17. У следствия есть свидетель запуска ракеты Бука по Boeing

Фред Вестербеке (фото - ЕРА)

У следствия по расследованию обстоятельств крушения пассажирского лайнера рейса MH17 над Донбассом в 2014 году есть свидетель, который видел запуск ракеты комплекса Бук по Boeing 777. Такую информацию сообщил программе 60 Minutes на канале CBS руководитель Объединенной следственной группы Фред Вестербеке.

У ведущего передачи с главой JIT состоялся такой диалог:

- У вас есть свидетели запуска ракеты. Это правда?

- Да.

- Больше одного?

- Я бы сказал, у меня есть очевидец. А как много (свидетелей, - ред.), я не говорил.

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Руководитель JIT подчеркнул, что Россия никак не помогла следствию: не предоставила запрошенные данные и не признала добровольно свое участие в этой трагедии.

был сбит с 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса : погибли 298 человек на борту.

Выводы следствия : лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

19 июня 2019-го JIT обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко Объявлены подозрения, но их не будут экстрадировать.

РФ назвала все "голословными обвинениями".

"голословными обвинениями". 27 января 2020-го в Гааге сообщили, что один из подозреваемых изъявил желание участвовать в суде, который дол жен начаться 9 марта.

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