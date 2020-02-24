Дело MH17. У следствия есть свидетель запуска ракеты Бука по Boeing

У следствия по расследованию обстоятельств крушения пассажирского лайнера рейса MH17 над Донбассом в 2014 году есть свидетель, который видел запуск ракеты комплекса Бук по Boeing 777. Такую информацию сообщил программе 60 Minutes на канале CBS руководитель Объединенной следственной группы Фред Вестербеке.
У ведущего передачи с главой JIT состоялся такой диалог:
- У вас есть свидетели запуска ракеты. Это правда?
- Да.
- Больше одного?
- Я бы сказал, у меня есть очевидец. А как много (свидетелей, - ред.), я не говорил.
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Руководитель JIT подчеркнул, что Россия никак не помогла следствию: не предоставила запрошенные данные и не признала добровольно свое участие в этой трагедии.
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