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Дело MH17. У следствия есть свидетель запуска ракеты Бука по Boeing

Дело MH17. У следствия есть свидетель запуска ракеты Бука по Boeing - Фото
Фред Вестербеке (фото - ЕРА)
24.02.2020, 15:26

Глава JIT Фред Вестербеке заявил, что "нет сомнений" - ЗРК Бук, который сбил самолет, - из 53-й бригады ВС РФ. И у следствия есть свидетель запуска.

У следствия по расследованию обстоятельств крушения пассажирского лайнера рейса MH17 над Донбассом в 2014 году есть свидетель, который видел запуск ракеты комплекса Бук по Boeing 777. Такую информацию сообщил программе 60 Minutes на канале CBS руководитель Объединенной следственной группы Фред Вестербеке.

У ведущего передачи с главой JIT состоялся такой диалог:

- У вас есть свидетели запуска ракеты. Это правда?
- Да.
- Больше одного?
- Я бы сказал, у меня есть очевидец. А как много (свидетелей, - ред.), я не говорил.

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Руководитель JIT подчеркнул, что Россия никак не помогла следствию: не предоставила запрошенные данные и не признала добровольно свое участие в этой трагедии.

  • 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли 298 человек на борту.
  • Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).
  • 19 июня 2019-го JIT обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид ХарченкоОбъявлены подозрения, но их не будут экстрадировать.
  • РФ назвала все "голословными обвинениями".
  • 27 января 2020-го в Гааге сообщили, что один из подозреваемых изъявил желание участвовать в суде, который должен начаться 9 марта.

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Евгений Пилипенко
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Донбасс MH17 бук свидетель Фред Вестербеке очевидец
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