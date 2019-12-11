MH17: росспропагандист признал ошибкой сюжет с "истребителем ВСУ"

Константин Эрнст и Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев/EPA)

Ошибкой назвал сюжет об украинском истребителе, якобы сбившем малайзийский лайнер рейса MH17, генеральный директор российского пропагандистского Первого канала Константин Эрнст. Об этом он сказал в интервью The New Yorker.

В ноябре 2014 года Первый канал показал "сенсационный сюжет": якобы американский ученый прислал спутниковую фотографию, на которой украинский истребитель атакует малайзийский Boeing-777. Снимок быстро разоблачили как фейк.

На вопрос журналиста, зачем на Первом канале было показано что-то, так легко опровергаемое, Эрнст ответил: "Да, мы люди,мы делаем ошибки, но не специально".

При этом он отказался признавать официальную версию международного следствия о гибели MH17, согласно которой он был сбит российской ракетой с территории, контролируемой боевиками. "Вы верите, что отчет Нидерландов - правда, а я верю, что отчет Нидерландов непрофессионален", - заявил он.

Боинг рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту.

14 ноября Объединенная следственная группа (JIT) опубликовала записи телефонных разговоров главарей боевиков на Донбассе и показания свидетелей. Из них следует, что боевики подчинаются и выполняют указания российских властей.

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