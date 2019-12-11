MH17: росспропагандист признал ошибкой сюжет с "истребителем ВСУ"

Ошибкой назвал сюжет об украинском истребителе, якобы сбившем малайзийский лайнер рейса MH17, генеральный директор российского пропагандистского Первого канала Константин Эрнст. Об этом он сказал в интервью The New Yorker.
В ноябре 2014 года Первый канал показал "сенсационный сюжет": якобы американский ученый прислал спутниковую фотографию, на которой украинский истребитель атакует малайзийский Boeing-777. Снимок быстро разоблачили как фейк.
На вопрос журналиста, зачем на Первом канале было показано что-то, так легко опровергаемое, Эрнст ответил: "Да, мы люди,мы делаем ошибки, но не специально".
При этом он отказался признавать официальную версию международного следствия о гибели MH17, согласно которой он был сбит российской ракетой с территории, контролируемой боевиками. "Вы верите, что отчет Нидерландов - правда, а я верю, что отчет Нидерландов непрофессионален", - заявил он.
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