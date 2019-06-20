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20.06.2019, 10:17

Волкер - России: Хватит лгать о причинах крушения рейса MH17

Волкер - России: Хватит лгать о причинах крушения рейса MH17 - Фото
Курт Волкер (скриншот из видеозаписи)

Прекращайте уже бессердечную пропагандистскую кампанию о том, как все произошло 17 июля 2014 года, призвал Москву топ-дипломат США

Кремлю пора заканчивать с кампанией по дезинформации об истинных причинах крушения пассажирского лайнера летом 2014 года над Донбассом: Кремль должен обеспечить правосудие по делу, которое расследует Объединенная следственная группа (JIT). Об этом спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер написал у себя в Twitter.

"России пора уже закончить лгать относительно сбивания MH17 и прекратить свою бездушную кампанию дезинформации", - заявил он.

По его мнению, Москва "должна сотрудничать" со следствием, выполнять резолюцию Совбеза ООН №2166/2014 и "гарантировать, что все обвиняемые, сейчас находящиеся на территории РФ, предстанут перед правосудием".

Самолет рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

Вчера были названы первые подозреваемые по делу о крушении Боинга-777 над Донбассом в 2014 году: россияне Сергей "Хмурый" Дубинский, Игорь "Стрелков/Стрелок" Гиркин, Олег "Гюрза" Пулатов и украинец Леонид "Крот" Харченко. Объявлены подозрения, но их не будут экстрадировать. СМИ выяснили, где они сейчас. РФ назвала все "голословными обвинениями", а США и Британия призвали ее сотрудничать.

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Теги: агрессия России, Курт Волкер, JIT, война в донбассе, MH17
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