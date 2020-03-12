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Дело MH17. Суд отпустил боевика, который охранял обломки самолета Boeing 777

Дело MH17. Суд отпустил боевика, который охранял обломки самолета Boeing 777 - Фото
Фото: EPA
12.03.2020, 11:23

Прокурор попросил суд освободить подозреваемого и закрыть дело за содействие следствию

Бердянский горрайонный суд Запорожской области освободил от уголовной ответственности боевика, который охранял обломки самолета Boeing 777, сбитого на Донбассе в 2014 году. Об этом говорится в постановлении суда от 6 марта.

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Во время допроса подозреваемый сообщил правоохранительным органам о террористах, с которыми он охранял сбитый самолет, их общее количество и местоположение.

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По информации Судебного репортера, прокурор в суде подтвердил, что подозреваемый способствовал правоохранительным органам в раскрытии преступлений террористической организации ДНР.

Следствие установило, что боевик, уроженец Енакиево, прибыл 20 августа 2014 года в село Грабово, вблизи которого был сбит самолет, ему выдали военную форму российского образца, поручив дежурства, охрану блокпоста и места падения самолета.

На месте падения Boeing 777 он нашел личные вещи пассажиров - игрушки, детскую обувь, ноутбук и 11 паспортов, которые передал террористам, за что получил 25 000 рублей.

Мужчина покинул ряды боевиков в ноябре того же года, выехал на территорию России. В январе 2020 года он обратился по программе СБУ "Вернись домой".

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Арина Толина
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