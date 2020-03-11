Дело MH17. Путин дал разрешение перебросить Бук на Донбасс - адвокат потерпевших

Джерри Скиннер (скриншот из видеозаписи)

Установка ЗРК Бук не могла покинуть территорию РФ без отмашки на высшем уровне, и "именно президент РФ Владимир Путин дал разрешение". Об этом заявил Джерри Скиннер, адвокат родственников погибших в крушении Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, пишет Deutsche Welle.

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"Об этом можно говорить с уверенностью", - подчеркнул он, говоря о вине российского лидера.

От имени 40 семей родственников жертв крушения MH17 Скиннер подал иск в ЕСПЧ против РФ и Путина. Они требуют $330 млн. В свое время адвокат добился выплаты властями Ливии компенсации за подрыв самолета в небе над Локерби в 1988 году.

Вероятно, сказал Скиннер, во время процесса мы услышим фамилию приближенных к Путину советников, которые поддерживали тесные связи с теми, кто орудует от лица РФ на Донбассе.

"Думаю, мы услышим и о господине Путина. Не думаю, что мы узнаем много", - все же добавил он.

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Он ожидает, что приговор по делу в лучшем случае можно будет услышать через год, "возможно, чуть больше".

17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур погибли 298 человек на борту. Выводы следствия : ракетой 1986 года выпуска его сбил Бук 53-й бригады ВС РФ (Курск).

РФ называет все по процессу "голословными обвинениями".

"голословными обвинениями". Суд по делу начался 9 марта 2020-го: с ледить за ним на спецсайте .

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