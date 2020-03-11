Дело MH17. Путин дал разрешение перебросить Бук на Донбасс - адвокат потерпевших

Установка ЗРК Бук не могла покинуть территорию РФ без отмашки на высшем уровне, и "именно президент РФ Владимир Путин дал разрешение". Об этом заявил Джерри Скиннер, адвокат родственников погибших в крушении Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, пишет Deutsche Welle.
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"Об этом можно говорить с уверенностью", - подчеркнул он, говоря о вине российского лидера.
Вероятно, сказал Скиннер, во время процесса мы услышим фамилию приближенных к Путину советников, которые поддерживали тесные связи с теми, кто орудует от лица РФ на Донбассе.
"Думаю, мы услышим и о господине Путина. Не думаю, что мы узнаем много", - все же добавил он.
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Он ожидает, что приговор по делу в лучшем случае можно будет услышать через год, "возможно, чуть больше".
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