Обвиняемый по делу MH17 россиянин Пулатов обзавелся адвокатами из Нидерландов

Олег Пулатов (фото - bellingcat.com)

У одного из обвиняемых по делу MH17 - подполковника запаса ВДВ ВС РФ Олега Пулатова - появились два нидерландских адвоката и один российский юрисконсульт. Также он опротестовал решение засекретить имена некоторых свидетелей, как стало известно из трансляции второго дня суда в Нидерландах.

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Когда будет вынесено решение по этому вопросу, не сообщается.

амолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур погибли 298 человек на борту. Выводы следствия : лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).



19 июня 2019-го были обнародованы имена тех, кто якобы причастен к трагедии: это россияне Игорь "Стрелков" Гиркин, Сергей "Хмурый" Дубинский, Олег "Гюрза/Халиф" Пулатов и украинец Леонид Харченко . Объявлены подозрения, но их не будут экстрадировать. 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит

Пулатова считают одним из тех, кто отвечал за перевозку ЗРК Бук и предоставлении экипажу установки данных о точке для запуска ракет по целям. BBC News пишет, что он может дать показания по видео, а также общаться с прокурорами и судьями через адвокатов. Сейчас он живет в РФ.

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По данным источника РБК-Украина, хорошо "знакомым с ходом расследования", адвокаты предоставлены Пулатову якобы для того, чтобы РФ получила легальный доступ ко всем материалам дела, и потом имела возможность манипулировать полученной информацией.

РФ называет все по процессу "голословными обвинениями".

"голословными обвинениями". 27 января 2020-го в Гааге сообщили, что один из подозреваемых изъявил желание участвовать в суде, который начался 9 марта.

Следить за делом можно в стримах с заседаний на сайте, посвященном процессу .

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