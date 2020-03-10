Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Обвиняемый по делу MH17 россиянин Пулатов обзавелся адвокатами из Нидерландов

Обвиняемый по делу MH17 россиянин Пулатов обзавелся адвокатами из Нидерландов - Фото
Олег Пулатов (фото - bellingcat.com)
10.03.2020, 12:28

Гражданина РФ Олега Пулатова, известного по прозвищам "Гюрза" и "Халиф", в деле о сбивании Boeing 777 будут защищать нидерландские адвокаты

У одного из обвиняемых по делу MH17 - подполковника запаса ВДВ ВС РФ Олега Пулатова - появились два нидерландских адвоката и один российский юрисконсульт. Также он опротестовал решение засекретить имена некоторых свидетелей, как стало известно из трансляции второго дня суда в Нидерландах.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

Когда будет вынесено решение по этому вопросу, не сообщается.

17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпурпогибли 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). 

19 июня 2019-го были обнародованы имена тех, кто якобы причастен к трагедии: это россияне Игорь "Стрелков" Гиркин, Сергей "Хмурый" Дубинский, Олег "Гюрза/Халиф" Пулатов и украинец Леонид ХарченкоОбъявлены подозрения, но их не будут экстрадировать.

Пулатова считают одним из тех, кто отвечал за перевозку ЗРК Бук и предоставлении экипажу установки данных о точке для запуска ракет по целям. BBC News пишет, что он может дать показания по видео, а также общаться с прокурорами и судьями через адвокатов. Сейчас он живет в РФ.

Читайте также: У следствия есть свидетель запуска ракеты Бука по Boeing

По данным источника РБК-Украина, хорошо "знакомым с ходом расследования", адвокаты предоставлены Пулатову якобы для того, чтобы РФ получила легальный доступ ко всем материалам дела, и потом имела возможность манипулировать полученной информацией.

Читайте также: Кого и как будут судить за сбитый над Донбассом Boeing MH17: 10 фактов о суде в Гааге

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
Донбасс MH17 Олег Пулатов
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 