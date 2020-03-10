Обвиняемый по делу MH17 россиянин Пулатов обзавелся адвокатами из Нидерландов

У одного из обвиняемых по делу MH17 - подполковника запаса ВДВ ВС РФ Олега Пулатова - появились два нидерландских адвоката и один российский юрисконсульт. Также он опротестовал решение засекретить имена некоторых свидетелей, как стало известно из трансляции второго дня суда в Нидерландах.
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Когда будет вынесено решение по этому вопросу, не сообщается.
Пулатова считают одним из тех, кто отвечал за перевозку ЗРК Бук и предоставлении экипажу установки данных о точке для запуска ракет по целям. BBC News пишет, что он может дать показания по видео, а также общаться с прокурорами и судьями через адвокатов. Сейчас он живет в РФ.
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По данным источника РБК-Украина, хорошо "знакомым с ходом расследования", адвокаты предоставлены Пулатову якобы для того, чтобы РФ получила легальный доступ ко всем материалам дела, и потом имела возможность манипулировать полученной информацией.
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