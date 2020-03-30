Война на Донбассе. От пули снайпера погиб военный

Сегодня, 30 марта, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе погиб военный. Об этом сообщил в Facebook штаб ООС.
Отмечается, что военнослужащий погиб в Донецкой области от пули снайпера гибридных вооруженных формирований России.
Сообщается, что в Луганской области в результате вражеского обстрела из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия осколочное ранение получил военный. Раненого госпитализировали, состояние его здоровья удовлетворительное.
В штабе пишут, что для подавления огня противника подразделения ООС применили имеющееся вооружение, потери противника уточняются.
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