Война на Донбассе. От пули снайпера погиб военный

Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Сегодня, 30 марта, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе погиб военный. Об этом сообщил в Facebook штаб ООС.

Отмечается, что военнослужащий погиб в Донецкой области от пули снайпера гибридных вооруженных формирований России.

Сообщается, что в Луганской области в результате вражеского обстрела из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия осколочное ранение получил военный. Раненого госпитализировали, состояние его здоровья удовлетворительное.

В штабе пишут, что для подавления огня противника подразделения ООС применили имеющееся вооружение, потери противника уточняются.

Вчера боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди военнослужащих ООС не было.

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