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Война на Донбассе. От пули снайпера погиб военный

Война на Донбассе. От пули снайпера погиб военный - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента
30.03.2020, 17:57

В ходе военных действий на Донбассе от пули снайпера погиб военнослужащий

Сегодня, 30 марта, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе погиб военный. Об этом сообщил в Facebook штаб ООС.

Отмечается, что военнослужащий погиб в Донецкой области от пули снайпера гибридных вооруженных формирований России.

Сообщается, что в Луганской области в результате вражеского обстрела из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия осколочное ранение получил военный. Раненого госпитализировали, состояние его здоровья удовлетворительное.

В штабе пишут, что для подавления огня противника подразделения ООС применили имеющееся вооружение, потери противника уточняются.

  • Вчера боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди военнослужащих ООС не было.

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Медведева Наталия
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