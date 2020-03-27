Минская встреча онлайн. ТКГ обсудила "особый статус" ОРДЛО - ОБСЕ

Хайди Грау (Фото: пресс-служба СБУ)

Участники трехсторонней контактной группы приняли к сведению обсуждение проекта консультативного совета в нормандском формате. Об этом говорится в заявлении спецпредставителя ОБСЕ в Украине, посла Хайди Грау после очередной встречи в рамках ТКГ и заседания рабочих групп, которые прошли в формате видеоконференции.

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В заявлении отмечается, что политическая подгруппа ТКГ обсуждала аспекты, связанные с "особым статусом" ОРДЛО, как это предусмотрено минскими соглашениями.

"Участники также приняли к сведению факт обсуждения проекта консультативного совета в нормандском формате", - отмечается в заявлении.

Рабочая группа по гуманитарным вопросам рассмотрела вопросы, которые касаются открытия новых контрольно-пропускных пунктов на линии соприкосновения в Луганской области. Обсуждались также вопросы подготовки к следующему обмену пленными.

11 марта в Минске на заседании контактной группы договорились создать " консультативный совет", в который должны войти представители Украины и "представители ОРДЛО".

договорились 13 марта более 50 депутатов из Слуги народа призвали Зеленского не создавать "совет", часть из них позже отозвали свои заявления.

14 марта глава ОП Андрей Ермак заявил, что речь не идет о переговорах с боевиками, а о необходимости согласовывать изменения в законодательстве Украины после консультаций с "представителями ОРДЛО" предусмотрена минскими соглашениями, которые подписывал Петр Порошенко.

состоялось очередное заседание ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, которое из-за коронавируса прошло в формате видеоконференции, в Офисе президента заявили, что никаких документов подписано не было. 26 марта

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