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Минская встреча онлайн. ТКГ обсудила "особый статус" ОРДЛО - ОБСЕ

Минская встреча онлайн. ТКГ обсудила "особый статус" ОРДЛО - ОБСЕ - Фото
Хайди Грау (Фото: пресс-служба СБУ)
27.03.2020, 14:50

В ОБСЕ заявили, что в режиме онлайн из-за коронавируса обсуждались аспекты, которые связаны c "особым статусом" ОРДЛО, однако подробностей не сообщили

Участники трехсторонней контактной группы приняли к сведению обсуждение проекта консультативного совета в нормандском формате. Об этом говорится в заявлении спецпредставителя ОБСЕ в Украине, посла Хайди Грау после очередной встречи в рамках ТКГ и заседания рабочих групп, которые прошли в формате видеоконференции.

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В заявлении отмечается, что политическая подгруппа ТКГ обсуждала аспекты, связанные с "особым статусом" ОРДЛО, как это предусмотрено минскими соглашениями.

"Участники также приняли к сведению факт обсуждения проекта консультативного совета в нормандском формате", - отмечается в заявлении.

Рабочая группа по гуманитарным вопросам рассмотрела вопросы, которые касаются открытия новых контрольно-пропускных пунктов на линии соприкосновения в Луганской области. Обсуждались также вопросы подготовки к следующему обмену пленными.

  • 11 марта в Минске на заседании контактной группы договорились создать "консультативный совет", в который должны войти представители Украины и "представители ОРДЛО".
  • 13 марта более 50 депутатов из Слуги народа призвали Зеленского не создавать "совет", часть из них позже отозвали свои заявления.
  • 14 марта глава ОП Андрей Ермак заявил, что речь не идет о переговорах с боевиками, а о необходимости согласовывать изменения в законодательстве Украины после консультаций с "представителями ОРДЛО" предусмотрена минскими соглашениями, которые подписывал Петр Порошенко.
  • 26 марта состоялось очередное заседание ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, которое из-за коронавируса прошло в формате видеоконференции, в Офисе президента заявили, что никаких документов подписано не было.

Читайте также: Точно не боевики. Ермак о том, кто представит ОРДЛО в "консультативном совете"

Арина Толина
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