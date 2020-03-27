Минская встреча онлайн. ТКГ обсудила "особый статус" ОРДЛО - ОБСЕ

Участники трехсторонней контактной группы приняли к сведению обсуждение проекта консультативного совета в нормандском формате. Об этом говорится в заявлении спецпредставителя ОБСЕ в Украине, посла Хайди Грау после очередной встречи в рамках ТКГ и заседания рабочих групп, которые прошли в формате видеоконференции.
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В заявлении отмечается, что политическая подгруппа ТКГ обсуждала аспекты, связанные с "особым статусом" ОРДЛО, как это предусмотрено минскими соглашениями.
"Участники также приняли к сведению факт обсуждения проекта консультативного совета в нормандском формате", - отмечается в заявлении.
Рабочая группа по гуманитарным вопросам рассмотрела вопросы, которые касаются открытия новых контрольно-пропускных пунктов на линии соприкосновения в Луганской области. Обсуждались также вопросы подготовки к следующему обмену пленными.
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