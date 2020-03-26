Минская встреча прошла онлайн. ОП говорит - "документов не подписывали"

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Сегодня состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе, которое в связи с распространением эпидемии коронавируса прошло в формате видеоконференции. Об этом сообщила пресс-служба ОП.

Обсудили ситуацию с безопасностью и взаимное освобождение удерживаемых лиц.

Украинская сторона подтвердила приверженность режиму устойчивого и полного прекращения огня и призвала участников ТКГ поддержать эту инициативу.

Также продолжается работа над формированием списков в пределах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Кроме того участники ТКГ продолжили консультации по следующим участкам разведения сил и средств, учитывая прежде всего гуманитарные критерии.

Во время заседания никаких документов подписано не было, сообщили в ОП.

11 марта в Минске на заседании контактной группы договорились создать " консультативный совет", в который должны войти представители Украины и "представители ОРДЛО".

договорились 13 марта более 50 депутатов из Слуги народа призвали Зеленского не создавать "совет", часть из них позже отозвали свои заявления.

14 марта глава ОП Андрей Ермак заявил, что речь не идет о переговорах с боевиками, а о необходимости согласовывать изменения в законодательстве Украины после консультаций с "представителями ОРДЛО" предусмотрена минскими соглашениями, которые подписывал Петр Порошенко.