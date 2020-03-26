Минская встреча прошла онлайн. ОП говорит - "документов не подписывали"

Сегодня состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе, которое в связи с распространением эпидемии коронавируса прошло в формате видеоконференции. Об этом сообщила пресс-служба ОП.
Обсудили ситуацию с безопасностью и взаимное освобождение удерживаемых лиц.
Украинская сторона подтвердила приверженность режиму устойчивого и полного прекращения огня и призвала участников ТКГ поддержать эту инициативу.
Также продолжается работа над формированием списков в пределах взаимного освобождения удерживаемых лиц.
Кроме того участники ТКГ продолжили консультации по следующим участкам разведения сил и средств, учитывая прежде всего гуманитарные критерии.
Во время заседания никаких документов подписано не было, сообщили в ОП.