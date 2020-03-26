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Минская встреча прошла онлайн. ОП говорит - "документов не подписывали"

Минская встреча прошла онлайн. ОП говорит - "документов не подписывали" - Фото
Фото: depositphotos.com
26.03.2020, 21:56

Состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции

Сегодня состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе, которое в связи с распространением эпидемии коронавируса прошло в формате видеоконференции. Об этом сообщила пресс-служба ОП.

Обсудили ситуацию с безопасностью и взаимное освобождение удерживаемых лиц.

Украинская сторона подтвердила приверженность режиму устойчивого и полного прекращения огня и призвала участников ТКГ поддержать эту инициативу.

Также продолжается работа над формированием списков в пределах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Кроме того участники ТКГ продолжили консультации по следующим участкам разведения сил и средств, учитывая прежде всего гуманитарные критерии.

Во время заседания никаких документов подписано не было, сообщили в ОП.

  • 11 марта в Минске на заседании контактной группы договорились создать "консультативный совет", в который должны войти представители Украины и "представители ОРДЛО".
  • 13 марта более 50 депутатов из Слуги народа призвали Зеленского не создавать "совет", часть из них позже отозвали свои заявления.
  • 14 марта глава ОП Андрей Ермак заявил, что речь не идет о переговорах с боевиками, а о необходимости согласовывать изменения в законодательстве Украины после консультаций с "представителями ОРДЛО" предусмотрена минскими соглашениями, которые подписывал Петр Порошенко.

Ребрина Вадим
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