Зеленский: ВСУ уполномочены давать адекватный и мощный ответ на атаки агрессора

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

ВСУ в зоне проведения операции объединенных сил уполномочены "всегда давать адекватный, мощный ответ" на действия агрессора - они не остаются безнаказанными. Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время представления нового главы Минобороны Андрея Тарана, комментируя вчерашние бои под Донецком.

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Он снова подчеркнул, что "мы делаем все ради мирного урегулирования конфликта на востоке Украины".

"Но я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность дать отпор. Это не так. <...> Тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять в украинских солдат, фатально ошибается", - сказал он.

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По словам президента, это подтверждает статистика потерь гибридной армии РФ в марте.

10 марта 2020-го от атаки на военный ГА3-66 погибли двое бойцов ВСУ, еще один военный погиб от другого обстрела в зоне ООС. Ранения получили семь бойцов, двое - боевые травмы.

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