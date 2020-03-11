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Зеленский: ВСУ уполномочены давать адекватный и мощный ответ на атаки агрессора

Зеленский: ВСУ уполномочены давать адекватный и мощный ответ на атаки агрессора - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
11.03.2020, 11:18

Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский говорит, что "фатально ошибается тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять в украинских солдат"

ВСУ в зоне проведения операции объединенных сил уполномочены "всегда давать адекватный, мощный ответ" на действия агрессора - они не остаются безнаказанными. Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время представления нового главы Минобороны Андрея Тарана, комментируя вчерашние бои под Донецком.

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Он снова подчеркнул, что "мы делаем все ради мирного урегулирования конфликта на востоке Украины".

"Но я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность дать отпор. Это не так. <...> Тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять в украинских солдат, фатально ошибается", - сказал он.

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По словам президента, это подтверждает статистика потерь гибридной армии РФ в марте.

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Евгений Пилипенко
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