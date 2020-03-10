Война на Донбассе. Штаб показал цифры по уничтоженным боевикам с начала марта

В штабе операции объединенных сил озвучили статистику по потерям поддерживаемых Россией незаконных вооруженных формирований на Донбассе за текущий месяц. Об этом сообщается в Facebook штаба ООС.
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Потери российско-оккупационных войск с 1 по 10 марта: 21 боевик уничтожен; 31 боевик ранен и травмирован; уничтожены/повреждены автомобиль, БПЛА и многоцелевой легкий бронированный тягач.
- В феврале на Донбассе убили 38 боевиков из гибридной армии России. 44 террористов получили травмы и ранения. Уничтожено пять единиц техники, в том числе станцию радиоэлектронной борьбы.
- Сегодня, 10 марта, вблизи населенного пункта Пески при обстреле военного грузового автомобиля из противотанкового ракетного комплекса один военнослужащий погиб на месте, вскоре еще один военный умер от ран, семь – получили ранения различной степени тяжести, один – боевую травму.
Медведева Наталия