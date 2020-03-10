Война на Донбассе. Штаб показал цифры по уничтоженным боевикам с начала марта

Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook

В штабе операции объединенных сил озвучили статистику по потерям поддерживаемых Россией незаконных вооруженных формирований на Донбассе за текущий месяц. Об этом сообщается в Facebook штаба ООС.

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Потери российско-оккупационных войск с 1 по 10 марта: 21 боевик уничтожен; 31 боевик ранен и травмирован; уничтожены/повреждены автомобиль, БПЛА и многоцелевой легкий бронированный тягач.

В феврале на Донбассе убили 38 боевиков из гибридной армии России. 44 террористов получили травмы и ранения. Уничтожено пять единиц техники, в том числе станцию радиоэлектронной борьбы.

Сегодня, 10 марта, вблизи населенного пункта Пески при обстреле военного грузового автомобиля из противотанкового ракетного комплекса один военнослужащий погиб на месте, вскоре еще один военный умер от ран, семь – получили ранения различной степени тяжести, один – боевую травму.