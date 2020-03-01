Война на Донбассе. В штабе ООС раскрыли потери гибридной армии РФ за февраль

Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook

В феврале на Донбассе убили 38 боевиков из гибридной армии России. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.

44 террористов получили травмы и ранения. Уничтожено пять единиц техники, в том числе станцию радиоэлектронной борьбы.

В штабе заверяют что украинские бойцы всегда дают "адекватный ответ" при угрозе их жизни, а также, когда разведывательно-диверсионные или штуромвые группы врага пытаются идти на прорыв.

Утром, 18 февраля 2020-го, российские гибридные войска у поселков Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вильный в Луганской области. Первым об этом позиции украинских подразделений у поселков Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вильный в Луганской области. Первым об этом сообщил журналист , спустя час - штаб ООС.

Итог боя, по данным штаба: один военный погиб, четверо получили легкие ранения. У противника - по предварительным данным, четыре уничтоженных боевика и пятеро тяжело раненых.

Президент Владимир Зеленский заявил , что из-за таких провокаций "курс на прекращение войны не изменится".

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