Война на Донбассе. В штабе ООС раскрыли потери гибридной армии РФ за февраль

В феврале на Донбассе убили 38 боевиков из гибридной армии России. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.
44 террористов получили травмы и ранения. Уничтожено пять единиц техники, в том числе станцию радиоэлектронной борьбы.
В штабе заверяют что украинские бойцы всегда дают "адекватный ответ" при угрозе их жизни, а также, когда разведывательно-диверсионные или штуромвые группы врага пытаются идти на прорыв.
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