Военные формирования РФ атакуют позиции в Золотом, ВСУ дают отпор

Фото: пресс-служба Минобороны

Штаб операции объединенных сил подтвердил данные об интенсивном бое в районе Золотого Луганской области. Захватчики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и у хутора Вильного, есть потери, пишет в Facebook штаб ООС.

Как уточнили военные, под огневым прикрытием оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

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Сейчас - в 08:30 - бой продолжается.

В штабе пока не подтвердили применения россиянами и коллаборационистами артиллерии калибра 152 мм, о чем ранее писал журналист. По их данным, оккупанты ведут обстрелы "из запрещенного минскими соглашениями вооружения", используя минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери", - отметили в штабе, не уточняя данные.

Подразделения ООС "дают адекватный ответ", пишет штаб: "Оккупантам наносится огневое поражение с целью подавления их вооруженной активности. Потери противника уточняются".

До сих пор нет заявлений как из Офиса президента, так и от самого верховного главнокомандующего.