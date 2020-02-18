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Бой у Золотого закончен, враг запросил перемирие. Озвучены потери

Бой у Золотого закончен, враг запросил перемирие. Озвучены потери - Фото
Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook
18.02.2020, 10:30

Один военный погиб, четверо получили легкие ранения в ходе сегодняшнего боя в Луганской области

Сегодняшний интенсивный бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и у хутора Вильного закончился. Один военный погиб, четверо получили легкие ранения, им предоставляется медицинская помощь, сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, у российских гибридных войск - один уничтоженный и пять тяжелораненых боевиков. Противник запросил режим тишины. 

Позиции сил ООС не утрачены, а ситуация "полностью контролируется", заверили в штабе. Подразделения резерва из состава объединенных сил находятся в готовности к применению. 

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