Бой у Золотого закончен, враг запросил перемирие. Озвучены потери

Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook

Сегодняшний интенсивный бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и у хутора Вильного закончился. Один военный погиб, четверо получили легкие ранения, им предоставляется медицинская помощь, сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, у российских гибридных войск - один уничтоженный и пять тяжелораненых боевиков. Противник запросил режим тишины.

Позиции сил ООС не утрачены, а ситуация "полностью контролируется", заверили в штабе. Подразделения резерва из состава объединенных сил находятся в готовности к применению.