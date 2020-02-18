В Золотом идет бой, каких не было с 2018 года - журналист

Фото: пресс-служба Луганской ОГА

Сегодня, 18 февраля в 05:00 утра, боевики гибридной российской армии на Донбассе атаковали украинские опорные пункты в районе города Золотое в Луганской области. Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов у себя в Facebook.

"Идет непрерывный тяжелый бой с применением всех видов оружия, включая артиллерию калибра 152 мм, минометы 120 мм. Противник на широком фронте накрывает боевые порядки 72-й и 93-й механизированных бригад в районе участка разведения Золотое-Орехово-Новотошковка", - отметил он.

По словам Бутусова, на одном из опорных пунктов "идет ближний бой с российской штурмовой группой", украинская артиллерия ведет ответный огонь, подтягиваются резервы.

"Таких широкомасштабных боевых действий на фронте не было с 2018-го года", - подчеркнул журналист.

Местные жители в Северодонецке (около 20 км по прямой до Золотого) сообщили LIGA.net, что слышнами звуки боя. Еще один источник на северо-восток от Золотого в районе р. Северский Донец (дистанция - около 10-12 км) также сообщает о звуках боя с применением артиллерии. Марина Устенко, директор школы №21 в Попасной, что в пределах 10 км от Золотого, выложила утром запись со звуками артобстрела:

LIGA.net пытается уточнить информацию в штабе операции объединенных сил. Номер пресс-офицера пока вне зоны доступа.