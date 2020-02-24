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Ночью обострилась ситуация на Донбассе: гибридная армия РФ устроила провокации

Ночью обострилась ситуация на Донбассе: гибридная армия РФ устроила провокации - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента
24.02.2020, 06:40

Боевики обстреляли свои позиции у жилых домов оккупированного Веселенького, затем нанесли удар по украинским позициям

Около полуночи ситуация на линии соприкосновения на Луганском направлении обострилась. Об этом сообщает Штаб Операции объединенных сил в Facebook.

Сначала гибридная армия РФ для дискредитации Вооруженных сил Украины обстреляла свои позиции, размещенные вблизи жилых домов оккупированного Веселого. Затем боевики выпустили около 20 снарядов по защитникам Кондрашевской Новой. Оккупанты вели огонь из запрещенной Минскими соглашениями ствольной артиллерии калибра 122 мм.

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О потерях с украинской стороны не сообщается. ВСУ были готовы к атаке, зная, что враг нередко активизируется во время определенных дат, а потому может таким образом "отпраздновать свое 23 февраля".

Украинские бойцы продолжают выполнять боевые задания в усиленном режиме – и готовы к провокациям врага.

  • Утром, 18 февраля 2020-го, российские гибридные войска позиции украинских подразделений у поселков Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вильный в Луганской области. Первым об этом сообщил журналист, спустя час - штаб ООС.
  • Итог боя, по данным штаба: один военный погиб, четверо получили легкие ранения. У противника - по предварительным данным, четыре уничтоженных боевика и пятеро тяжело раненых.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за таких провокаций "курс на прекращение войны не изменится".

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Марк Сировой
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