Ночью обострилась ситуация на Донбассе: гибридная армия РФ устроила провокации

Около полуночи ситуация на линии соприкосновения на Луганском направлении обострилась. Об этом сообщает Штаб Операции объединенных сил в Facebook.
Сначала гибридная армия РФ для дискредитации Вооруженных сил Украины обстреляла свои позиции, размещенные вблизи жилых домов оккупированного Веселого. Затем боевики выпустили около 20 снарядов по защитникам Кондрашевской Новой. Оккупанты вели огонь из запрещенной Минскими соглашениями ствольной артиллерии калибра 122 мм.
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О потерях с украинской стороны не сообщается. ВСУ были готовы к атаке, зная, что враг нередко активизируется во время определенных дат, а потому может таким образом "отпраздновать свое 23 февраля".
Украинские бойцы продолжают выполнять боевые задания в усиленном режиме – и готовы к провокациям врага.
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