Боевики хотели захватить наблюдательный пункт ВСУ - волонтер

Фото: facebook.com/andrei.rumaryk

Боевики атаковали сегодня утром украинских военных на Донбассе, чтобы захватить наблюдательный пункт ВСУ под названием "Баня", который украинские бойцы заняли в январе в ходе боев в серой зоне. Об этом в Facebook написал менеджер благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым", бывший военный Андрей Рымарук.

Он рассказал, что в начале января, во время обострения вокруг участка разведения в районе Золотого, украинские военные заняли небольшой участок в серой зоне. Боевики пытались не допустить этого, но бойцы ВСУ "были лучшими".

По словам Рымарука, занятый участок важен для украинских защитников, потому что с него хорошо просматриваются позиции врага, с которых ранее боевики регулярно обстреливали бойцов ВСУ.

"С момента закрепления, россияне уже не так часто стреляли, а все их попытки быстро подавлялись. Именно этот наблюдатель (наблюдательный пункт, - ред.) стал костью в горле россиян, которые вероятно долгое время готовились им завладеть…", - написал Рымарук.

Волонтер уточнил, что боевики сначала открыли артиллерийский огонь, а затем двумя группами, примерно по 10 человек в каждой, начали штурмовать "Баню". Было решено ответить.

"Ребята вынуждены были покинуть позицию, потому вызвали огонь на себя и по позициям врага, расстояние до которых всего 150-200 метров (про радиус разлета осколков 152мм погуглите)" – написал волонтер.

"Наваляли в ответ знатно, был запрошен режим прекращения огня", - отметил Рымарук.

К сожалению, один украинский боец погиб, его не успели забрать с поля боя. Ожидается, что обмен погибшими состоится завтра. Сейчас на участке, по словам Рымарука, полная тишина, работают представители СЦКК.