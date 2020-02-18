Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Боевики хотели захватить наблюдательный пункт ВСУ - волонтер

Боевики хотели захватить наблюдательный пункт ВСУ - волонтер - Фото
Фото: facebook.com/andrei.rumaryk
18.02.2020, 16:38

По данным бывшего военного Андрея Рымарука, боевики намеревались захватить наблюдательный пункт ВСУ, с которого просматриваются их позиции

Боевики атаковали сегодня утром украинских военных на Донбассе, чтобы захватить наблюдательный пункт ВСУ под названием "Баня", который украинские бойцы заняли в январе в ходе боев в серой зоне. Об этом в Facebook написал менеджер благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым", бывший военный Андрей Рымарук.

Он рассказал, что в начале января, во время обострения вокруг участка разведения в районе Золотого, украинские военные заняли небольшой участок в серой зоне. Боевики пытались не допустить этого, но бойцы ВСУ "были лучшими".

По словам Рымарука, занятый участок важен для украинских защитников, потому что с него хорошо просматриваются позиции врага, с которых ранее боевики регулярно обстреливали бойцов ВСУ.

"С момента закрепления, россияне уже не так часто стреляли, а все их попытки быстро подавлялись. Именно этот наблюдатель (наблюдательный пункт, - ред.) стал костью в горле россиян, которые вероятно долгое время готовились им завладеть…", - написал Рымарук.

Волонтер уточнил, что боевики сначала открыли артиллерийский огонь, а затем двумя группами, примерно по 10 человек в каждой, начали штурмовать "Баню". Было решено ответить.

"Ребята вынуждены были покинуть позицию, потому вызвали огонь на себя и по позициям врага, расстояние до которых всего 150-200 метров (про радиус разлета осколков 152мм погуглите)" – написал волонтер.

"Наваляли в ответ знатно, был запрошен режим прекращения огня", - отметил Рымарук.

К сожалению, один украинский боец погиб, его не успели забрать с поля боя. Ожидается, что обмен погибшими состоится завтра. Сейчас на участке, по словам Рымарука, полная тишина, работают представители СЦКК.

  • Утром, 18 февраля 2020-го, российские гибридные войска атаковали позиции украинских подразделений у поселков Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вильный в Луганской области. Первым об этом сообщил журналист, спустя час - штаб ООС.
  • Итог боя, по данным штаба: один военный погиб, четверо получили легкие ранения. У противника - по предварительным данным, четыре уничтоженных боевика и пятеро тяжело раненых.
  • Президент Зеленский заявил, что из-за таких провокаций "курс на прекращение войны не изменится".

Еще по теме
Напишите нам
Донбасс Золотое волонтер андрей рымарук
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 