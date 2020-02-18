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"Ситуация под контролем". Зеленский об атаке на Донбассе

"Ситуация под контролем". Зеленский об атаке на Донбассе - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
18.02.2020, 12:55

Президент сначала назвал атаку провокацией, затем заверил в неизменности курса на прекращение огня и в конце речи "выразил сочувствие погибшему бойцу"

Президент Владимир Зеленский назвал сегодняшнюю атаку боевиков позиций Вооруженных сил Украины в районе Золотого "провокацией", которая не изменит курса Украины на завершение войны и выполнение международных обязательств.

"В принципе, коллеги все вещи сказали (перед этим выступал начальник Генштаба ВСУ генерал Руслан Хомчак, - ред.). У нас было заседание СНБО, на повестке дня были и другие вопросы, но мы начали с вопроса провокации, которая произошла сегодня утром на контактной линии.

Хочу вам сказать, что у нас мощная армия. Провокации бывают. Армия, соответственно, сильно ответила.

Несмотря на это, я хочу вам сказать, что ситуация полностью контролируется. И с нашей армией, начальником Генштаба, мы уверены, что эта провокация не изменит курс, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. Курс к тому, что мы идем уверенно, приближаемся к прекращению войны и к миру.

Что касается еще одного вопроса. Кстати, еще хотел выразить сочувствия нашему одном погибшему бойцу. И пусть наши раненые… Пусть все у них будет хорошо", - сказал президент.

После этого президент начал рассказывать о ситуации с коронавирусом COVID-19.

  • Сегодня утром, 18 февраля 2020-го, российские гибридные войска атаковали позиции украинских подразделений у поселков Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вильный в Луганской области. Первым об этом сообщил журналист, спустя час - штаб ООС.
  • К 10:30 часам утра штаб ООС сообщил, что бой завершился, боевики запросили режим тишины. Один военный ВСУ погиб, четверо получили легкие ранения. Позиции сил ООС не утрачены, а ситуация "полностью контролируется", заверили в штабе.
  • Президент Владимир Зеленский назвал атаку "провокацией" и заявил, что курс на завершение войны остается неизменным.

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