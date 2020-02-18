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Зеленский об атаке у Золотого: Курс закончить войну не изменился

Зеленский об атаке у Золотого: Курс закончить войну не изменился - Фото
Владимир Зеленский в Золотом (Фото: пресс-служба президента)
18.02.2020, 10:44

В результате внезапного - на фоне обсуждений "совместных патрулей в ОРДЛО" и "выборов осенью" - нападения оккупантов войска ООС понесли потери

Несмотря на провокацию оккупантов у Золотого на Донбассе курс на завершение войны и выполнение международных договоренностей остаются неизменными, как и решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины. Так президент и верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский отреагировал в Facebook на сегодняшнее наступление "гибридов" РФ в Луганской области.

"Это не просто циничная провокация, целью которой является разбередить дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами", - пишет президент.

Сегодня - пять лет со дня выхода группировки войск АТО из окружения на Дебальцевском плацдарме. Бои там шли с 21 января по 18 февраля 2015-го. 8 февраля с господствующих высот над Логвиново были сняты подразделения 30-й бригады ВСУ, и рано утром село без боя заняли оккупанты, перерезав основную магистраль сообщения Дебальцево с украинским тылом. По данным Бирюкова, советника пятого президента Порошенко, за время боев у сил АТО - 179 погибших, около 500 раненых и пропавших без вести, десятки попали к плен, а у боевиков с начала 2015-го в боях у Дебальцево "уничтожены 2911 боевиков, в том числе 15-18 февраля - 868".

По словам Зеленского, воины ВСУ дали достойный отпор агрессору.

Сегодня состоится заседание СНБО, где будут обсуждаться и приниматься решения о дальнейших шагах, резюмировал президент.

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