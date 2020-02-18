Зеленский об атаке у Золотого: Курс закончить войну не изменился

Несмотря на провокацию оккупантов у Золотого на Донбассе курс на завершение войны и выполнение международных договоренностей остаются неизменными, как и решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины. Так президент и верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский отреагировал в Facebook на сегодняшнее наступление "гибридов" РФ в Луганской области.
"Это не просто циничная провокация, целью которой является разбередить дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами", - пишет президент.
По словам Зеленского, воины ВСУ дали достойный отпор агрессору.
Сегодня состоится заседание СНБО, где будут обсуждаться и приниматься решения о дальнейших шагах, резюмировал президент.