За вчерашние сутки на Донбассе погибли трое бойцов

Иллюстративное фото: ЕРА

В результате обстрела боевиков вчера, 10 марта, на Донбассе погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Ранее сообщалось еще о двух бойцах, погибших вчера в результате атаки оккупантов на военный грузовой автомобиль. Один из них погиб на месте, еще один позже скончался от ран.

Всего за вчерашние сутки боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня. Трое военнослужащих погибли, семеро получили ранения, двое - боевые травмы.

С начала текущих суток оккупанты огня не открывали, потерь нет.

Вчера в ответ на атаку боевиков украинские военные уничтожили противотанковый ракетный комплекс, трое террористов ликвидированы, пятеро ранены.

Война на Донбассе продолжается шестой год .