Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

За вчерашние сутки на Донбассе погибли трое бойцов

За вчерашние сутки на Донбассе погибли трое бойцов - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА
11.03.2020, 07:49

Двое военнослужащих погибли вчера в результате атаки боевиков из ПТРК на грузовик, один - в результате обстрела позиций ООС

В результате обстрела боевиков вчера, 10 марта, на Донбассе погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Ранее сообщалось еще о двух бойцах, погибших вчера в результате атаки оккупантов на военный грузовой автомобиль. Один из них погиб на месте, еще один позже скончался от ран.

Всего за вчерашние сутки боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня. Трое военнослужащих погибли, семеро получили ранения, двое - боевые травмы.

С начала текущих суток оккупанты огня не открывали, потерь нет.

  • Вчера в ответ на атаку боевиков украинские военные уничтожили противотанковый ракетный комплекс, трое террористов ликвидированы, пятеро ранены.
  • Война на Донбассе продолжается шестой год.

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
война Донбасс потери
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 