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Военные ответили на атаку боевиков: ликвидированы три террориста, пять ранены

Военные ответили на атаку боевиков: ликвидированы три террориста, пять ранены - Фото
Скриншот из видеозаписи
11.03.2020, 06:46

Украинские военные уничтожили противотанковый ракетный комплекс террористов, три боевика ликвидированы, пять ранены

Украинские военные дали ответ на вчерашний обстрел боевиками грузовика ГАЗ- 66 в районе населенного пункта Пески Донецкой области, в результате ликвидированы три террориста, пять ранены. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

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В штабе отметили, что благодаря применению современных оптико-электронных приборов, которые недавно поступили в ВСУ, военные заметили отход боевого расчета ПТРК боевиков из жилого сектора оккупированного населенного пункта, который российские оккупанты прикрывали огнем из своих позиций.

"Подразделения объединенных сил применили все имеющиеся очередные средства поражения для полного подавления огневой активности российско-оккупационных войск и уничтожения расчета ПТРК, который подбил автомобиль с украинскими военными", - отметили в штабе.

По позициям террористов, из которых велся огонь, был нанесен ряд ударов, после чего вся огневая активность противника была прекращена. В результате был ликвидирован противотанковый ракетный комплекс, один боевик уничтожен, другой тяжело ранен.

"После окончания боя из пораженных позиций противник начал вывозить убитых и раненых. Всего было задействовано до четырех медицинских эвакуаторов", - сообщили в штабе.

В штабе ООС сегодня уточнили LIGA.net, что всего на этом участке были уничтожены три боевика, пять ранены различной степени тяжести.

  • 10 марта вблизи населенного пункта Пески боевики гибридной армии России обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий погиб на месте, вскоре еще один военный умер от ран, семь – получили ранения различной степени тяжести, один – боевую травму.

 

Арина Толина
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