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Война на Донбассе. В Луганской области от пули снайпера погиб военный

Война на Донбассе. В Луганской области от пули снайпера погиб военный - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента
19.03.2020, 23:07

В Луганской области от пули снайпера российских гибридных вооруженных формирований погиб украинский военный

Сегодня, 19 марта, в Луганской области погиб украинский военный. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС. 

Отмечается, что боевики гибридных вооруженных формирований России в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений объединенных сил.

На одной из позиций в Луганской области от вражеского снайперского огня погиб военнослужащий ВСУ.

По состоянию на 18:00 штаб сообщал об одном раненом украинском военном и 11-ти обстрелах боевиков – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Медведева Наталия
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