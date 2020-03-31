Обмен пленными может пройти в ближашие две недели - Ермак

Андрей Ермак (фото - скриншот видео)

Обмен пленными может произойти в ближайшие две недели, однако этот процесс осложняется массовым распространением коронавируса COVID-19. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Процесс продолжается. Он усложнен ситуацией с пандемией", - сказал Ермак, уточнив, что "списки финализируются списки и обновляются".

Он напомнил, что были трудности, поскольку ранее не были допущены представители Красного креста на территорию временно оккупированного Донбасса.

По его словам, состоялся разговор президента Владимира Зеленского с главой Красного креста по вопросу немедленной отправки в ОРДЛО их представителей. Ермак считает, что это поможет Украине "усовершенствовать списки всех людей, которые там находятся".

"Я очень надеюсь, может - это неделя, может десять дней, может две недели, и мы начнем проводить эти обмены", - подчеркнул Ермак.

5 марта президент Владимир Зеленский краинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего взаимного освобождения удерживаемых лиц. заявил , что у