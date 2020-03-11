Боевики час обстреливали кварталы и школу в Марьинке: детей эвакуировали

Школа Марьинки (фото - LIGA.net)

Вчера, 10 марта, боевики из стрелкового оружия и автоматических гранатометов обстреляли жилые кварталы Марьинки, учеников местной школы №2 эвакуировали в бомбоубежище. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.

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В штабе уточнили LIGA.net, что обстрел произошел с 14:00 до 15:00, когда ученики, которые остались на седьмой урок, а дети младших классов - в группе продленного дня. Персонал учебного заведения оперативно эвакуировал детей в бомбоубежище школы.

После обстрела полицейские вывезли учеников и персонал школы из опасного района и развезли по домам. Погибших и раненых среди местных жителей и детей школы нет.

В штабе подчеркнули, что Вооруженные Силы Украины будут открывать огонь по противнику в случае, если его действия будут нести угрозу жизни или здоровью мирных жителей.

10 марта 2020-го от атаки на военный ГА3-66 погибли двое бойцов ВСУ, еще один военный погиб от другого обстрела в зоне ООС. Ранения получили семь бойцов, двое - боевые травмы.

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