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Боевики час обстреливали кварталы и школу в Марьинке: детей эвакуировали

Боевики час обстреливали кварталы и школу в Марьинке: детей эвакуировали - Фото
Школа Марьинки (фото - LIGA.net)
11.03.2020, 12:41

По данным штаба ООС, обстрел боевики провели вчера с 14:00 до 15:00, погибших и пострадавших нет

Вчера, 10 марта, боевики из стрелкового оружия и автоматических гранатометов обстреляли жилые кварталы Марьинки, учеников местной школы №2 эвакуировали в бомбоубежище. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.

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В штабе уточнили LIGA.net, что обстрел произошел с 14:00 до 15:00, когда ученики, которые остались на седьмой урок, а дети младших классов - в группе продленного дня. Персонал учебного заведения оперативно эвакуировал детей в бомбоубежище школы.

После  обстрела полицейские вывезли учеников и персонал школы из опасного района и развезли по домам. Погибших и раненых среди местных жителей и детей школы нет.

В штабе подчеркнули, что Вооруженные Силы Украины будут открывать огонь по противнику в случае, если его действия будут нести угрозу жизни или здоровью мирных жителей.

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Арина Толина
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