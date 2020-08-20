Представитель Донецка: Запад и ОБСЕ "не замечают" жульничества России в Минске

Россия пытается позиционировать себя как "наблюдатель" в минском процессе и толкает Украину на диалог с боевиками, отмечает Гармаш

ОБСЕ и западные партнеры "не замечают", что Россия пытается продвигать субъектность боевиков Донбасса и занимает позицию наблюдателя, превращая минский переговорный процесс в фарс. Об этом написал в Facebook представитель Донецка в переговорном процессе, переселенец их Донбасса Сергей Гармаш.

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"Россия жестко, я бы сказал, по-хамски продавливает политическую субьективизацию ОРДЛО. Все ее действия, в том числе и перемирие, направлены только на это – узаконить в теле Украины раковую опухоль "русского мира", - написал он.

Гармаш отмечает, что РФ уже в открытую говорит о "делегации ОРДЛО", хотя в процессе боевики выступают лишь в статусе приглашенных российской делегацией. "Тем более недопустима занятая Россией позиция наблюдателя, а не участника процесса, заявления о том, что она "примет любое консенсусное решение между делегациями ОРДО-ОРЛО и Украиной", - пишет он.

По его словам, "этого очевидного противоречия" между поведением РФ и минскими соглашениям "не замечают" ОБСЕ и западные партнёры. Он также пишет, что "ради сохранения самой возможности мирного диалога и поддержки Запада", это дипломатично "проглатывает" и Украина, хотя "фактических оснований не доверять руководству украинской делегации и Офиса Президента" у него нет.

"Обращаюсь к ОБСЕ и западным партнерам. Если вы действительно хотите мирного диалога, а не создания почвы для реального гражданского конфликта, не закрывайте глаза на то, что Минский процесс превращен в фарс. Если ТКГ - это Россия Украина и ОБСЕ, то диалог должен вестись между членами ТКГ, а не аватарами РФ из Донецка и Луганска, которые ничего не решают, а потому и не отвечают за свои действия", - заявил он.

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Марк Сировой

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