Россияне на переговорах в политической подгруппе устроили истерику - Казанский

Представитель Донецка в ТКГ Денис Казанский отметил, что вчера на переговорах в политической подгруппе - "привычный тупик, без перемен"

Вчера, 22 июля, во время переговоров в политической подгруппе ТКГ россияне устроили истерику из-за постановления Верховной Рады №3809 о проведении местных выборов в 2020 году. Об этом сообщил в Facebook представитель Донецка в трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

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"Что касается политической подгруппы, в которой я состою, то там привычный тупик, без перемен. Российские представители от ОРДЛО опять устроили истерику - на этот раз из-за постановления Верховной Рады 3809 о назначении очередных местных выборов в 2020 году", - отметил Казанский.

По его словам, в этом постановлении российских представителей возмутила фраза о том, что выборы на оккупированных территориях могут проводиться только после "вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины".

Казанский уточнил, что россияне потребовали, чтобы украинская сторона это постановление отменила. "Но были, разумеется, вежливо посланы по известному адресу", - подчеркнул он.

По информации российского пропагандистского агентства ТАСС, представитель России в минском процессе Борис Грызлов заявил, что постановление Верховной Рады о проведении в Украине 25 октября текущего года местных выборов якобы противоречит минским соглашениям.

СПРАВКА. ОРДЛО – "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", определение из минских соглашений. Де-факто – захваченная гибридными войсками РФ часть Донбасса.

10 июля вице-премьер Алексей Резников заявил , что местные выборы в ОРДЛО будут внеочередными и по спецзакону.

Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября. Выборы на временно оккупированных территориях - в Автономной Республике Крым, Донецком и Луганском регионах - проводиться не будут.

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Арина Толина

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