Выборы в нынешних ОРДЛО. Когда их можно будет проводить: критерии от Банковой
В Офисе президента Владимира Зеленского напомнили, при каких условиях могут состояться местные выборы на (пока еще) оккупированной части Донбасса
Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе, которое по решению трехсторонней контактной группы в Минске должно наступить в первую минуту 27 июля, – базовая предпосылка для политического урегулирования, в том числе для проведения местных выборов в ОРДЛО. Об этом заявили в Офисе президента, назвав договоренность "прорывом" и озвучив условия.
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На Банковой по этому поводу в очередной раз акцентировали внимание, при соблюдении каких условий на ныне оккупированной Россией территории возможны выборы:
— всеобъемлющая деэскалация;
— вывод иностранных военных подразделений и техники;
— разоружение незаконных вооруженных формирований;
— восстановление контроля со стороны правительства Украины над украинской-российской границей;
— выборы должны пройти исключительно по украинскому законодательству;
— выборы должны пройти с соблюдением Копенгагенских стандартов ОБСЕ.
- После публикации ОП данных о запрете на боевые действия экс-советник секретаря СНБО по Донбассу Сергей Сивохо перечислил пункты, которые якобы входят в договоренность.
- Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября.
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