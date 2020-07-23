Выборы в нынешних ОРДЛО. Когда их можно будет проводить: критерии от Банковой

В Офисе президента Владимира Зеленского напомнили, при каких условиях могут состояться местные выборы на (пока еще) оккупированной части Донбасса

Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе, которое по решению трехсторонней контактной группы в Минске должно наступить в первую минуту 27 июля, – базовая предпосылка для политического урегулирования, в том числе для проведения местных выборов в ОРДЛО. Об этом заявили в Офисе президента, назвав договоренность "прорывом" и озвучив условия.

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На Банковой по этому поводу в очередной раз акцентировали внимание, при соблюдении каких условий на ныне оккупированной Россией территории возможны выборы:

— всеобъемлющая деэскалация;

— вывод иностранных военных подразделений и техники;

— разоружение незаконных вооруженных формирований;

— восстановление контроля со стороны правительства Украины над украинской-российской границей;

— выборы должны пройти исключительно по украинскому законодательству;

— выборы должны пройти с соблюдением Копенгагенских стандартов ОБСЕ.

СПРАВКА . ОРДЛО – "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", определение из минских соглашений. Де-факто – захваченная гибридными войсками РФ часть Донбасса.

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Евгений Пилипенко

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