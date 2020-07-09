"Не можем сойтись даже на преамбуле". О чем говорят в Минске: пример разногласий

Переговорщик в Минске от Донецка Казанский считает, что Россия и ее сателлиты тормозят переговоры, блокируя предложения Украины

При обсуждении закона об особом статусе Донбасса сторонам Трехсторонней контактной группы в Минске не удалось достигнуть консенсуса даже по преамбуле проекта. Об этом сообщил в Facebook переговорщик от Донецка в ТКГ, вынужденный переселенец и журналист Денис Казанский.

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По его словам, Украина настаивала, чтобы в преамбуле было указано, что закон принимается, в том числе для возвращения и реинтеграции на Донбасс вынужденных переселенцев. Российская же сторона предлагала сократить эту часть, убрав упоминание о переселенцах.

"Когда же я указал, что вычеркнуть переселенцев не удасться и для нас это принципиальный момент, представитель ОРДЛО от РФ Родион Мирошник заявил, что 1,5 млн человек "это несущественный вопрос", - пишет он.

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Казанский считает, что РФ и контролируемые ей боевики не согласны на пункт о переселенцах, поскольку боятся возвращения на Донбасс не признающих оккупацию проукраински настроенных граждан, что испортит их "пропагандистскую картинку". Кроме того, оккупанты пользуются захваченным имуществом, которое не хотят возвращать, объясняет он.

"Для меня после ряда заседаний ТКГ уже очевидно, что всячески тормозит и заводит в тупик этот процесс именно российская сторона. Практически все предложения, которые выдвигает Украина, Россией и ее сателлитами не принимаются и блокируются", - подытожил переговорщик.

6 июля министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников наоборот заявлял, что Россия демонстрирует желание найти сближение по Донбассу и компромиссы на переговорах возможны.

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Марк Сировой

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