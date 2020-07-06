РФ демонстрирует желание сблизить позиции на переговорах по Донбассу – Резников

Министр реинтеграции Резников считает, что переговоры с Россией по Донбассу не зашли в тупик

Россия демонстрирует желание найти сближение по Донбассу и компромиссы на переговорах возможны. Об этом рассказал в комментарии Новостям Донбасса министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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"Я более оптимистично смотрю на эти вещи. Да, это сложно, но точно другая тональность, другая риторика. Есть демонстрируемое представителями Российской Федерации желание найти возможность все-таки сблизить позиции", - сказал он.

При этом Резников не считает, что переговоры зашли в тупик, поскольку процесс еще идет. Тупик – это, когда разошлись и больше никогда не хотят садиться за стол переговоров, - объяснил он. Политик надеется, что будет ротация российских переговорщиков в Минской контактной группе, так как нынешние переговорщики РФ "не могут научиться говорить "да", если шесть лет говорил "нет".

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По словам министра, "компромиссы могут быть подточены" по ряду позиций: вопросам взаимного освобождения удерживаемых лиц, режима прекращения огня, разминирования, строительства новых пунктов пропуска на линии разграничения, открытию пропуска в Донецкой области, который снова закрыт со стороны боевиков.

4 июля у президента Владимира Зеленского заявили о достигнутом на переговорах в Берлине согласии, что необходимы реальные меры по прекращению огня. Также украинская сторона заявила, что РФ взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии.

В России подтвердили , что стороны приблизились к согласованию комплекса допсоглашений по прекращению огня, но заявили, что Украина перед встречей в нормандском формате на высшем уровне якобы должна разработать и согласовать с боевиками десятки законов.

Зеленский ответил , что от Украины никто ни может ничего требовать, в том числе принятия закона об особом статусе Донбасса.

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Марк Сировой

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