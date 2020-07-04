Приблизились к соглашению о прекращении огня. В России оценили встречу в Берлине

В России считают, что перед встречей лидеров в нормандском формате Украина должна разработать и согласовать с боевиками десятки законов

В России подтвердили, что на встрече политических советников лидеров стран нормандского формата в Берлине удалось приблизиться к принятию комплекса мер по прекращению огня на Донбассе. Об этом заявил замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак, сообщают РосСМИ.

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"Сказать, что есть прорыв, не осмелюсь", - заявил Козак. В то же время, по его словам, состоялся сложный обстоятельный разговор по всем аспектам урегулирования конфликта.

Козак отметил, что удалось приблизиться к соглашению о комплексе дополнительных мер по прекращению огня. Комплекс мер, по его словам, может быть принят на ближайшей встрече трехсторонней контактной группы. Окончательно документ предполагается согласовать в телефонном режиме.

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Также Козак заявил, что о встрече в нормандском формате на высшем уровне говорить рано. Он считает, что перед этим Украина должна разработать и "согласовать с Донбассом" десятки законов.

По мнению Козака, представители Германии и Франции на переговорах "стараются демонстрировать объективность".

17 июня глава ОП Ермак заявил, что Украина сделала все для выработки договоренностей по Донбассу.

Сегодня у президента Зеленского заявили о достигнутом на переговорах в Берлине согласии, что необходимы реальные меры по прекращению огня. Также украинская сторона заявила, что Россия взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии.

Денис Юдин

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