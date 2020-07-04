Зеленский об особом статусе Донбасса: От Украины никто ничего не может требовать

Президент оценил прошедшую вчера в Берлине встречу политсоветников глав стран нормандского формата как "неплохую" и "предметную"

От Украины никто ни может ничего требовать, в том числе принятия закона об особом статусе Донбасса, заявил сегодня президент Владимир Зеленский на брифинге во время поездки в Одесскую область.

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Зеленский прокомментировал появившуюся в немецком издании Spiegel информацию о том, что якобы Россия на переговорах требует, чтобы к 6 июля Украина предоставила проект поправок к Конституции, в которых учтен особый статус Донбасса. Издание ссылается на неофициальный рабочий документ российской делегации, оказавшийся в его распоряжении.

"Никто от Украины ничего не может требовать, мы - независимая страна. Мне кажется, здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более, что это международная уже риторика", - заявил президент.

Зеленский также заявил, что не готов полноценно комментировать встречу советников глав государств нормандского формата, которая прошла вчера в Берлине.

"Я знаю, что очень неплохо прошла встреча, предметно", - сообщил он и добавил, что только сегодня прилетел с участвовавшим в переговорах главой ОП Андреем Ермаком в Одессу и еще не обсуждал с ним встречу подробно.

Сегодня у президента Зеленского заявили о достигнутом на переговорах в Берлине согласии, что необходимы реальные меры по прекращению огня. Также украинская сторона заявила, что Россия взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии.

Зеленского В свою очередь в России подтвердили , что стороны приблизились к согласованию комплекса допсоглашений по прекращению огня, а также заявили, что Украина перед встречей в нормандском формате на высшем уровне якобы должна разработать и согласовать с боевиками десятки законов.

Денис Юдин

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