Ермак и Резников улетели на нормандскую встречу в Германию

Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Глава Офиса президента Андрей Ермак сегодня в составе украинской делегации, которую возглавляет вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, посетит с рабочим визитом Германию. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Запланирована встреча с политическими советниками лидеров государств - участниками нормандского формата.

"В рамках встречи планируется обсуждение прогресса в работе трехсторонней контактной группы, состояния выполнения договоренностей декабрьского саммита в нормандском формате в Париже и перспективы проведения следующей встречи лидеров государств "нормандской четверки" в Берлине", - отметили в пресс-службе.

В Берлине уже начались переговоры в нормандском формате на уровне политических советников, уточняет Укринформ.

а встрече в Париже Ермак и внешнеполитический советник президента Франции Эмманюэль Бонн подробно обсудили ход минского процесса и двустороннее сотрудничество Украины и Франции. 12 июня сообщалось , что нЕрмак

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