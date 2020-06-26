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Реинтегрировать эту часть Донбасса сейчас нельзя, никакой 1+1 не поможет – Асеев

Реинтегрировать эту часть Донбасса сейчас нельзя, никакой 1+1 не поможет – Асеев - Фото
Станислав Асеев (Скриншот из видеозаписи Романа Цимбалюка)
26.06.2020, 10:05

В ОРДЛО уже выросло фактически новое поколение, которому промывают мозги пропагандой РФ с первого класса и заканчивая университетом, говорит экс-узник

Бывший заложник боевиков в Донецке Станислав Асеев считает "странным" желание президента Владимира Зеленского провести уже осенью выборы на ныне оккупированной части Донбасса. В том числе по этой причине блогер-публицист отказался от предложенного участия в минских переговорах на базе трехсторонней контактной группы, о чем сказал в интервью журналисту Роману Цимбалюку.

Он говорит, что общался с вице-премьером Алексеем Резниковым, но отказался из-за своего мнения, что в нынешних реалиях "конфликт надо замораживать до политического решения Москвы" и из-за "совершенно непонятного рвения ОП любой ценой провести выборы в ближайшие месяцы".

"Они еще не понимают, какой нанесут вред Украине, если согласятся на эти выборы, а не будут всякий раз оттягивать. Принять эту территорию в том виде, в каком она есть, даже если РФ заберет войска под такие выборы, нельзя. <...> Даже если завтра мы возвращаемся на эту территорию, никакой 1+1 и радио не заставит этих людей переосмыслить свои ценности", - пояснил он.

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Экс-узник тюрьмы "Изоляция" считает, что люди в ОРДЛО разочарованы и озлоблены, что не стали частью РФ, "но это не прибавляет любви к Украине, не надо строить иллюзий".

По мнению Асеева, у власти нет программы реинтеграции и понимания, что делать "с десятками тысяч" боевиков и других коллаборационистов, так как "никто ничего не забыл, и никто ничего не простит". Зеленский, полагает он, искренне хочет закончить войну, в том числе "из-за каких-то своих личных взаимоотношений с Петром Порошенко", но, предостерегает Асеев, "в итоге мы можем получить результат еще хуже, чем то, что есть на сегодняшний день".

  • Асеев под псевдонимом Станислав Васин работал журналистом во временно оккупированном Донецке, похищен 11 мая 2017-го, освобожден по обмену 29 декабря 2019-го.
  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой годоккупирован Крым и часть Донбасса.
  • Россия все это время отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".
  • C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

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Евгений Пилипенко
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