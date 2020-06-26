Реинтегрировать эту часть Донбасса сейчас нельзя, никакой 1+1 не поможет – Асеев

Станислав Асеев (Скриншот из видеозаписи Романа Цимбалюка)

Бывший заложник боевиков в Донецке Станислав Асеев считает "странным" желание президента Владимира Зеленского провести уже осенью выборы на ныне оккупированной части Донбасса. В том числе по этой причине блогер-публицист отказался от предложенного участия в минских переговорах на базе трехсторонней контактной группы, о чем сказал в интервью журналисту Роману Цимбалюку.

Он говорит, что общался с вице-премьером Алексеем Резниковым, но отказался из-за своего мнения, что в нынешних реалиях "конфликт надо замораживать до политического решения Москвы" и из-за "совершенно непонятного рвения ОП любой ценой провести выборы в ближайшие месяцы".

"Они еще не понимают, какой нанесут вред Украине, если согласятся на эти выборы, а не будут всякий раз оттягивать. Принять эту территорию в том виде, в каком она есть, даже если РФ заберет войска под такие выборы, нельзя. <...> Даже если завтра мы возвращаемся на эту территорию, никакой 1+1 и радио не заставит этих людей переосмыслить свои ценности", - пояснил он.

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Экс-узник тюрьмы "Изоляция" считает, что люди в ОРДЛО разочарованы и озлоблены, что не стали частью РФ, "но это не прибавляет любви к Украине, не надо строить иллюзий".

По мнению Асеева, у власти нет программы реинтеграции и понимания, что делать "с десятками тысяч" боевиков и других коллаборационистов, так как "никто ничего не забыл, и никто ничего не простит". Зеленский, полагает он, искренне хочет закончить войну, в том числе "из-за каких-то своих личных взаимоотношений с Петром Порошенко", но, предостерегает Асеев, "в итоге мы можем получить результат еще хуже, чем то, что есть на сегодняшний день".

Асеев под псевдонимом Станислав Васин работал журналистом во временно оккупированном Донецке, похищен 11 мая 2017-го, освобожден по обмену 29 декабря 2019-го.

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год : оккупирован Крым и часть Донбасса.

Россия все это время отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".

C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

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