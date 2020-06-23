Экс-узница боевиков о покушении на нее: Если нужны показания в Гааге, я готова

Раненая после подрыва на растяжке у себя во дворе Валентина Бучок, бывшая заложница боевиков, уверена: покушение - из-за того, что она не молчит, а рассказывает, "какое "счастье" в "дэнээрии" проживать, и как там обращаются с людьми, независимо от их статуса: военнопленный это или гражданский". Об этом она рассказала Радио Свобода в больнице.

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"Это изверги. Нормальный человек не может пытать себе подобного. И вообще кого-либо, живое существо", - пояснила она, добавив, что сомневается в том, что виновных накажут: "Я же не сегодня на свет родилась".

Женщина говорит, что перед покушением было запугивание: убили ее животных, подливали кровь, подожгли крышу дома. По ее словам, полиция "склонна к тому, что какая-то бытовуха". Сама она называет это терактом и говорит, что в тюрьме у боевиков ей "обещали все то, что сейчас происходит, мол, "сладкая жизнь тебе обеспечена".

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По словам пострадавшей, после больницы она вернется домой: "А мне куда идти? Я инвалид 3-й группы. У меня пенсия 2000. От соцзащиты платят мне еще полторы тысячи... А домой я вернусь, другого жилья нет. И пусть полиция живет вместе со мной".

Реагируя на предположение журналиста, что, возможно, ей "стоит потише себя вести", Бучок сказала: "Если кто-то надеется, что я заберу все свои слова назад, не буду опознавать этих извергов: ребята, уже все сказано. Если нужны будут мои показания в Гааге, я готова. Назад отступать некуда", - подчеркнула она и посетовала, что государство "как-то самоликвидировалось в том пункте, где должно заботиться о своих гражданах".

В полиции Донецкой области агентству сообщили, что дело Бучок передали детективам, "у которых большой опыт работы с преступлениями против жизни и здоровья". Правоохранители полагают, что это была граната РГД-5.

В марте 2017-го в Донецке боевики взяли в заложники местную жительницу Валентину Бучок, обвинив ее в "сотрудничестве с СБУ".

Ее удерживали ее в бывшем арт-центре Изоляция, где оккупанты устроили тюрьму и пыточную.

В декабре 2019-го Бучок освободили по обмену.

Она также судится к бывшим работодателем - корпорацией ДТЭК.

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